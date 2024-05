Poljski sodnik dodal sol na nemške rane

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši madridskega Reala bodo v finalu letošnje lige prvakov, 1. junija na Wembleyju, delali družbo Borussii iz Dortmunda. Na povratni polfinalni tekmi so doma po zasuku z 2:1 premagali münchenski Bayern in se s skupnim izidom 4:3 uvrstili v sklepno dejanje lige prvakov. Real bo lovil 15. naslov v elitnem starocelinskem klubskem tekmovanju, tokrat je imel ponovno veliko sreče, pa še poljska sodniška zasedba s Szymonom Marciniakom na čelu ga je spet »lomila«. Sporna je predvsem situacija iz 103. minute. Matthijs de Ligt je dosegel gol za 2:2, s čimer bi si Münchenčani pribojevali podaljšek, a je glavni sodnik po posredovanju stranskega piskal prepovedani položaj. Težava je v tem, da so to poljski sodniki storili, ko je akcija še potekala. Zaradi tega akcije s sistemom VAR ni bilo mogoče preveriti in dokončno oceniti, ali so bili igralci Bayerna v ofsajdu, o čemer so odločali milimetri. Nekateri pišejo, da je Szymon Marciniak želel biti svetejši od Boga, zgorel pa bo na grmadi. On in njegova ekipa namreč lahko izgubijo sojenje uvodne tekme letošnjega evropskega prvenstva med Nemčijo in Škotsko v, zanimivo, Münchnu, zanjo so namreč imeli odlično priložnost za vodenje. Christina Unkel, nekdanja sodnica mednarodne zveze FIFA, je povedala, da se lahko Marciniakova ekipa sooči z resnimi posledicami.