Šeško in Kampl do nove zmage v Nemčiji, osem golov v angleškem derbiju

Nogometaši Leipziga so v zadnji tekmi 11. kola elitne nemške lige premagali Freiburg s 3:1 in skočili na četrto mesto lestvice s 23 točkami. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je igral do 63. minute, nekdanji član naše izbrane vrste Kevin Kampl pa od 67. Na vrhu je Bayer Leverkusen, po zmagi nad Unionom ima dve točki naskoka pred Bayernom.

Bayer je kar s 4:0 odpravil Union Berlin in se spet zavihtel na vrh lestvice, s katerega je zrinil Bayern. Bavarci so včeraj začasno prevzeli vodstvo po zmagi proti Heidenheimu s 4:2.

Za ohranitev statusa vodilne ekipe so imeli lekarnarji tekmeca po meri, saj je Union v tej sezoni povsem razglašen in je doživel že deveti poraz, po katerem je zdrsnil celo na zadnje mesto. Tokrat je zdržal do 23. minute, ko je zadel Alejandro Grimaldo. V drugem delu pa je obramba Berlinčanov povsem popustila, mrežo gostov pa so napolnili Odilon Kossounou, Nathan Tella in Jonathan Tah.

Bayer je obenem izenačil rekord bundeslige z najboljšim začetkom sezone: tako kot Bayern v sezoni 2015/16 je v 11 kolih zbral 31 od 33 možnih točk.

Leipzig je imel nekaj več dela s Freiburgom. Za vodstvo je poskrbel Xavi Simons že v šesti minuti, Merlin Röhl pa je izenačil tik pred odmorom. Leipzig je prevladoval, a je tekmo v svojo korist odločil šele deset minut pred koncem. Najprej je Lois Openda v 79. izkoristil enajstmetrovko, minuto zatem pa je zmago potrdil Christoph Baumgartner.

Že v soboto je Bayern premagal Heidenheim, čeprav je zapravil vodstvo z 2:0 in novincem v ligi omogočil izenačenje. A na koncu so prvaki le zmagali, Harry Kane pa je dosegel dva gola, tako da je že pri 17 v sezoni.

Stuttgart pa je v tem krogu premagal Borussio Dortmund, potem ko je za zmago z 2:1 odločilni gol z bele točke ob koncu tekme dosegel Serhou Guirassy, ki se je vrnil na zelenice po dveh tekmah premora zaradi poškodbe. Med odsotnostjo ga je na lestvici strelcev bundeslige prehitel Kane, Guirassy pa je zdaj pri 15 zadetkih.

Lepotica v Londonu

Nogometaši Chelseaja in Manchester Cityja so odigrali lepotico 12. kola angleškega prvenstva. Na tekmi v Londonu je padlo kar osem golov, izid je bil 4:4. City, branilec naslova, je trikrat vodil, Chelsea pa je trikrat izenačil, zadnjič v peti minuti sodnikovega dodatka iz enajstmetrovke, ki jo je uspešno izvedel Cole Palmer.

Tudi prvi gol je padel po dosojeni najstrožji kazni, za goste ga je dosegel Erling Haaland. Thiago Silva in Raheem Sterling po napaki Joška Gvardiola sta poskrbela za prvi preobrat na tekmi, Manuel Akanji ob koncu prvega ter Halaand s svojim drugim zadetkom na tekmi in 17. v sezoni na samem začetku nadaljevanja pa za drugega.

Erling Braut Haaland je zabil dva gola. FOTO: John Sibley/Reuters

Nicolas Jackson je še enkrat izenačil, gol Rodrija pa je napovedoval, da bo zmaga odšla v Manchester. A tako, kot se je tekma začela, se je tudi končala, z enajstmetrovko, ki je Chelseaju (ta je na dveh derbijih v zadnjih dveh krogih dosegel kar osem golov) zagotovila točko, natančen je bil po Sterlingu še en nekdanji igralec Cityja. Ta je zadržal vodstvo na lestvici, pred Liverpoolom in Arsenalom pa ima le še točko prednosti.

Liverpool se je prebil na drugo mesto, potem ko je doma brez težav premagal Brentford s 3:0. Prva dva gola je v 39. in 62. minuti dosegel Mohamed Salah, končni izid pa je z lepim strelom z roba kazenskega prostora v 74. postavil Diogo Jota. Varovanci Jörgena Kloppa, ki so imeli še nekaj priložnosti, kar pa velja tudi za tekmece, letos na domačem igrišču še niso oddali točke.

Še naprej se odlično drži Aston Villa, ki za Liverpoolom in Arsenalom zaostaja dve, za Tottenhamom pa le eno točko. Tokrat je s 3:1 ugnala Fulham, po avtogolu Antoneeja Robinsona v 27. in golih Johna McGinna v 42. ter Ollia Watkinsa v 64. minuti je že vodila s 3:0, gosti so do konca izid le kozmetično popravili.

West Ham je v 63. minuti proti Nottingham Forestu zaostajal z 1:2, a nato zrežiral preobrat, tri točke jim je v 88. minuti zagotovil Tomas Souček. Točko pa je pri Brigtonu osvojil Sheffield United, z njo se je otresel zadnjega mesta, na katerem je zdaj Burnley.