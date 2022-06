Slovenija najprej porazno, nato pa kot feniks iz pepela

Slovenija : Srbija 2:2 * Štadion ŠRC Stožice, gledalcev 14.000, sodnik Maurizio Mariani (Ita). Strelci: 0:1 – Živković (Mladenović, 8), 0:2 – Mitrović (Tadić, 35), 1:2 – Gnezda Čerin (Šporar, 48), 2:2 – Šeško (Sikošek, 53). Slovenija: Oblak; Mevlja, Bijol,. Brekalo; Sikošek, Kurtić, Gnezda Čerin, Karničnik; Zajc; Celar, Šeško. Srbija: Milinković; Pavlović, Veljković, Milenković; Mladenović, Grujić, Maksimović, Živković; Lukić, Tadić; Mitrović.

Stožice so nestrpno odštevale do začetka zadnje nogometne tekme v tej sezoni na največjem slovenskem štadionu. Slovenija se namreč meri s Srbijo in se ji poskuša zoperstaviti v precej bolj konkurenčni luči kot pred enim tednom v Beogradu.

Takrat so bili Srbi boljši kar s 4:1, naša izbrana vrsta je nato malce popravilo vtis z remijem proti Norveški v Oslu (0:0), danes pa bo poskusila razveseliti navijače, ki pa bodo imeli močne tekmece na tribunah pri privržencih srbske reprezentance.

In slednji so bili po 1. polčasu precej bolj zadovoljni, saj je njihova izbrana vrsta nadigrala gostitelje, prikazala več ustvarjalnosti, domači reprezentanci pa niti borbenost, tokrat je bila ta na višji ravni kot v Beogradu, ni kaj prida pomagala. Oba gola so Srbi dosegli po predložkih in nato streloma z glavo, zlasti mojstrska je bila akcija za 2:0 udarne gostujoče naveze Dušan Tadić-Aleksandar Mitrović.

V uvodni tekmi dneva v tej skupini lige narodov je Norveška ugnala Švedsko s 3:2 (Hålland 2, Sorloth; Forsberg, Gyokeres).