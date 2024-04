V polfinalu tudi nogometaši Gorice in Mure

Nogometašem Rogaške, ki so v torek v gosteh premagali Triglav Kranj s 3:2, sta se danes v polfinalu pokala Pivovarne Union priključila Gorica in Mura. Goričani so bili doma boljši od Kalcerja Radomelj s 4:1 (1:1), Sobočani pa so na Bonifiki po streljanju enajstmetrovk ugnali Koper. Redni del in podaljšek sta se končala z izidom 1:1.

Kalcer Radomlje je odlično odprl tekmo in preko Nina Kukovca prešel v vodstvo v 10. minuti. Domači so izenačili že v prvem polčasu z golom Harisa Kadrića, v nadaljevanju pa so še trikrat kaznovali medlo obrambo gostov. Strelci so bili Luka Baruca, še enkrat Kadrić in Luka Marjanac.

Drugi današnji četrtfinalni dvoboj je bil bolj izenačen. Koper in Mura sta v rednem delu zadela vsak po enkrat, za gostitelje je bil v 76. minuti natančen Nik Omladič, za goste pa osem minut pozneje Leard Sadriu. Podaljšek se je končal brez golov, odločitev o zmagovalcu pa je padla v šesti seriji strelov z bele točke. Zmagoviti zadetek za Muro je dosegel Žan Trontelj.

Zadnji polfinalist bo znan v četrtek po drugoligaškem obračunu med Ilirijo 1911 in Klimo Tratnjek iz Beltincev.

Polfinalni tekmi bosta čez tri tedne, para bodo izžrebali v ponedeljek zvečer.