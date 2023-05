Đoković bo na OP ZDA povabil Sirijca, s katerim je delil sobo

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se pripravlja na OP Francije, kjer bo lovil rekordni 23. naslov za grand-slam, po porazu na mastersu v Rimu pa je v intervjuju za italijanski časnik Corriere della Sera po dolgem času spregovoril o času, ko je bil v nemilosti avstralskih oblasti, ker se ni cepil zoper covid-19.

»Name je bilo prelite veliko gnojnice, 95 odstotkov stvari, ki je bilo zapisanih ali povedanih o meni, je bilo laž,« je dejal Đoković, ki je zameril BBC, ker mu je nadel vzdevek Novax. »Nisem proti cepljenju, niti enkrat nisem rekel, da sem. Tudi nisem za cepljenje. Sem za svobodno izbiro. Želim sam odločati o tem, kaj bom sprejel v svoje telo. To sem razložil BBC, ko sem se vrnil iz Avstralije, ampak so potem izrezali vse stvari, ki jim niso šle v zgodbo. Zato o tem nisem več govoril.«

Zdaj je malo osvetlil dni, ko je bil leta 2021 zaprt v azilnem domu v Melbournu. »V bistvu je bil zapor. Niti okna nisem mogel odpreti. Tam sem bil manj kot teden, toda srečal sem mlade ljudi, vojne begunce, ki so bili tam že dolgo. Moj primer je izpostavil njihove zgodbe. Zdaj so skoraj vsi na prostosti in to me tolaži. Sirijec, s katerim sem delil sobo, je bil tam devet let. Zdaj je v Ameriki, ko bom konec poletja tam, ga želim najti in povabiti v svojo ložo na OP ZDA. Čutim se povezanega z njim,« je dejal Nole.

Novak Đoković je bil pet dni zaprt v azilnem domu. FOTO: Sandra Sanders/Reuters

Žal mu je, da je to postala politična tema: »Držal sem se vseh pravil, nikogar nisem ogrožal. Vseeno so me predstavili kot svetovnega sovražnika številka 1. Sistem, katerega del so mediji, je potreboval tarčo in bil sem idealen grešni kozel. Označili so me za proticepilca, kar je čista laž, ki me še vedno boli. Kasneje se je izkazalo, da je bila pandemija drugačna, kot so jo predstavljali. Zdaj Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da virus ni več tako nevaren in da je samo eden od običajnih virusov, ki jih imamo.«

Đoković bo kot številka 2 na lestvici ATP eden glavnih favoritov v Roland-Garrosu, kjer se bo turnir začel v nedeljo. Ker so ameriške oblasti ukinile koronske omejitve za tuje državljane, bo letos lahko nastopil v New Yorku. Januarja je ob vrnitvi v Melbourne dobil OP Avstralije in se z 22. naslovom za veliki slam izenačil z Rafaelom Nadalom, ki ga zaradi poškodbe letos ne bo v Parizu.