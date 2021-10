Klepačeva uvrščena na zaključni turnir v Guadalajari

Tam bo Andreja Klepač igrala s Hrvatico Darijo Jurak, s katero sta si zagotovili mesto med najboljšo osmerico na lestvici WTA po rezultatih v letu 2021. Uradne potrditve z WTA še ni, a ju nobena od tekmic ne more več prehiteti. Klepačeva in Jurakova sta letos dobili dva turnirja serije WTA v San Joseju in Bad Homburgu, v finalu pa sta igrali še v Parmi in Montrealu, v polfinalu pa v Chicagu. Petintridesetletna Koprčanka je sicer še dvakrat igrala v polfinalu, a z drugima soigralkama, Tamaro Zidanšek (Portorož) in Sanio Mirza (Doha), kar za lestvico v lovu na Guadalajaro ne šteje.

Uspehi Klepačeve in Jurakove so zadostovali za osmo mesto z osvojenimi 2650 točkami. Ta konec tedna bi imeli sicer dve dvojici še možnost, da ob ugodnem razpletu prehitita Slovenko in Hrvatico. Gabriela Dabrowski (Kanada) in Luisa Stefani (Brazilija) trenutno zaradi poškodbe Brazilke ne nastopata, Sharon Fichman (Kanada) in Giuliana Olmos (Mehika) pa se zadnji teden za spremembo stanja na letošnji lestvici za nastop nista odločili. Romunsko-ukrajinska dvojica Raluca Olaru in Nadija Kičenok, ki nastopa v Courmayeurju, pa na 11. mestu razpredelnice zaostaja preveč, da bi prehitela slovensko-hrvaško navezo.

Klepačeva sicer že ima izkušnje z nastopanjem med elitno osmerico. Nazadnje je na zaključnem turnirju igrala leta 2018 v Singapurju, ko sta s Španko Mario Jose Martinez Sanchez izgubili v prvem dvoboju oz. četrtfinalu proti Čehinjama Andrei Hlavačkovi in Barbori Strycovi s 6:1, 6:2. Tudi leto prej je Klepačeva prav tako izgubila prvi dvoboj na zaključnem turnirju, vnovič z Martinez Sanchezovo, ko sta ju ugnali Hlavačkova in Madžarka Timea Babos.

Leta 2015 je nazadnje na zaključnem turnirju v dvojicah nastopila tudi zgodovinsko gledano najboljša slovenska igralka v dvojicah Katarina Srebotnik, ki je takrat izpadla v skupinskem delu. Srebotnikova je bila sicer finalistka tega turnirja v letih 2011, 2010 in 2007 ter polfinalistka v letih 2014, 2013 in 2008. Srebotnikova je skupaj z rojakinjo Tino Križan nastopila tudi leta 2001 in 2002 in se obakrat poslovila po prvem dvoboju v četrtfinalu.

V Torinu tudi Berrettini

Italijanski teniški igralec Matteo Berrettini si je kot šesti zagotovil nastop na zaključnem turnirju najboljše osmerice, ki bo prvič potekal v italijanskem Torinu, je sporočilo združenje ATP. Petindvajsetletniku je to uspelo po zmagi v prvem kolu turnirja na Dunaju, ko je premagal Avstralca Alexeija Popyrina s 7:6 (3), 6:3. Berrettini, trenutno sedmi igralec lestvice WTA, bo drugič nastopil med elitno osmerico. Prvič mu je to uspelo pred dvema letoma v Londonu. Tokrat se bo v svoji domovini pridružil Srbu Novaku Đokoviću, Rusu Danilu Medvedjevu, Grku Stefanosu Cicipasu, Nemcu Alexandru Zverevu in Rusu Andreju Rubljovu, ki so si že prej zagotovili mesto na zadnjem posamičnem turnirju sezone.

V lovu na preostali vstopnici so bržčas le še štirje, Norvežan Casper Ruud (3015 točk), Poljak Hubert Hurkacz (2955 točk), ki pa je v ponedeljek izpadel v prvem kolu Dunaja proti Britancu Andyju Murrayju, Italijan Jannik Sinner (2845) ter Britanec Cameron Norrie (2840). Teoretične možnosti imajo sicer še nekateri drugi, a za omenjeno četverico zaostajajo za več kot 500 točk. Za igranje v Torinu bi posledično potrebovali odlična nastopa tako na Dunaju (500 točk za lestvico ATP) kot na zadnjem mastersu v Parizu prihodnji teden (1000 točk ATP).

Zaključni turnir bo na severu Italije potekal med 14. in 21. novembrom.