V Umagu izpadel Rola

Slovenski teniški igralec Blaž Rola je na turnirju ATP v Umagu, kjer je za nastop skupaj s Hrvatom Ninom Serdarušićem prejel posebno povabilo, izpadel po uvodni partiji dvojic. Slovensko-hrvaška naveza je po dobri uri igre z 0:2 v nizih klonila proti nizozemsko-ukrajinski dvojici Sander Arends - Denis Molčanov.

Arends in Molčanov sta bila v prvem krogu dvojic od Role in Serdarušića v ponedeljek zvečer po uri in petih minutah igre boljša s 6:2 in 6:4. S tem je Rola, sicer 845. igralec na svetovni lestvici med posamezniki, že končal nastope v Umagu, kjer ima turnir 579.320 evrov nagradnega sklada.

Rola je bil edini Slovenec, ki je nastopil na turnirju v Umagu.