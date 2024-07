Nadal po 777 dneh ostal brez naslova

Španec Rafael Nadal je izgubil finale zadnjega pripravljalnega turnirja pred olimpijskimi igrami. V Bastadu na Švedskem ga je 777 dni po zadnjem nastopu v finalu na odprtem prvenstvu Francije 2022 premagal Portugalec Nuno Borges s 6:3 in 6:2.

Dvaindvajsetkratni zmagovalec grand slamov je prvič po 2015 izgubil finale na pesku. Od tega poraza v Madridu proti Andyju Murrayju je Španec zaporedoma dobil sedemnajst finalov na pesku, skupno pa je od 71 dvobojih na njegovi najbolj priljubljeni podlagi izgubil le osem.

Nadal tako ostaja pri 93 naslovih ATP, v Bastadu je zmagal 2005, 27-letni Nuno Borges pa je slavil prvi naslov v karieri. Enainpetdeseti igralec s svetovne lestvice, ki je po študiju v ZDA med profesionalne igralce stopil šele 2019, je do uspeha kariere prišel na najlepši način.

»Komaj verjamem, da sem v finalu premagal najboljšega igralca na pesku. To so bile moje sanje in danes so se mi uresničile. Vem, da je večina zmago privoščila Nadalu, tudi del mene si je to želel, vendar sem v odločilnih trenutkih pokazal res dober tenis,« je po zmagi dejal Portugalec.

Enajst let starejši Nadal je priznal, da v finalu ni bil pravi, saj so ga v četrtfinalu in polfinale tekmeci dodobra namučili, ter napovedal, da se veseli nastopa v Roland Garrosu na olimpijskih igrah.