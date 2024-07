Rafael Nadal v New Yorku ne bo le gledalec

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je prijavljen za glavni žreb odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, so v torek potrdili prireditelji. Osemintridesetletni Španec je turnir dobil kar štirikrat, a je v zadnjih štirih letih na tem grand slamu manjkal kar trikrat. Letošnji US Open se bo začel 26. avgusta.

Španec, ki je v karieri dobil kar 22 turnirjev za grand slam, formo trenutno pili v švedskem Bastadu. Tam je v torek s 6:3 in 6:4 premagal domačina Lea Borga, sina legendarnega švedskega igralca Björna Borga.

Na žrebu na turnirju v New Yorku pa so ga prireditelji uvrstili med 14 igralcev, ki imajo poseben položaj. A do uspeha bo tam prišel težko. Nazadnje je v Flushing Meadowu igral leta 2022, zmagal pa leta 2019. Najboljši je bil tudi v letih 2010, 2013 in 2017.