Medvedjev razblinil Novakove sanje

Novak Đoković se je boril tudi s solzami. FOTO: Kena Betancur/AFP

Zmagoslavje avstralsko-kitajske dvojice

Med ženskimi dvojicami sta se končne zmage veselili Avstralka Samantha Stosur in Kitajka Zhang Shuai, ki sta v velikem finalu s 6:3, 3:6 in 6:3 ugnali ameriško navezo Coco Gauff-Catherine McNally.

Od napovedanega spektakla ni bilo nič oziroma je ponudil bistveno manj, kot so si mnogi obetali. Ruski teniški igralecje namreč v velikem finalu odprtega prvenstva ZDA v treh nizih premagal srbskega zvezdnikain se tako veselil svoje krstne lovorike na turnirjih za veliki slam.Medvedjev je bil tokrat v New Yorku razred zase. Potem ko je uvodna dva niza v zaključnem dvoboju dobil s 6:4, je bil tudi v tretjem boljši s 6:4. Obračun, med katerim se je Đoković proti koncu boril tudi s solzami, je trajal dve uri in 16 minut. Ruski as, ki je po največjem uspehu doslej padel na tla, je tako razblinil 34-letnemu Beograjčanu sanje, da bi si (že letos) priigral rekordno 21. lovoriko na največjih turnirjih. Obenem mu je preprečil tudi osvojitev koledarskega grand slama.»Še nikoli pred govorim nisem bil tako živčen, kot sem zdaj. Žal mi je zaradi Đokovića in njegove navijače, ki so bili tokrat – razumljivo – večinoma na njegovi strani. Tega, kar bom rekel zdaj, še nisem: 'Novak, zame si največji teniški igralec v zgodovini,« je uvodoma dejal Medvedjev in se v nadaljevanju zahvalil vsem v svoji ekipi, ki so ga podpirali na tem dolgem potovanju.»Z ženo Darjo imava danes tretjo obletnico najine poroke. Med turnirjem nisem imel časa za razmišljanje o tem, kaj bi ji podaril. Še dobro, da sem zmagal. Če bi namreč izgubil, bi ostal brez darila zanjo. Ta uspeh zdaj posvečam njej,« je v smehu še dejal 25-letni Moskovčan, ki je postal tretji Rus z lovoriko za veliki slam poinĐoković je športno čestital Medvedjevu. »Če si kdo zdaj zasluži naslov na turnirju za grand slam, je to Danil. Želi ti še veliko lovorik,« je uvodoma povedal poraženi Srb in zaupal, da je pripravil govora za oba scenarija. »Četudi nisem zmagal, sem najsrečnejši človek – zaradi vseh vas, ki ste me podpirali. Še nikoli se tu nisem tako dobro počutil,« je poudaril Đoković.