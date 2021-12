Nadal »ubil« Shapovalova, nato izgubil z Murrayjem

Škot Andy Murray je bil v petkovem polfinalu tekmovanja Mubadala World Tennis Championship boljši s 6:3 in 7:5. Rafael Nadal, ki je v zadnjih šestih mesecih odigral le dva dvoboja, zaradi poškodbe noge pa je izpustil tudi Wimbledon in odprto prvenstvo ZDA, je bil na terenu prvič po avgustu.

»Mnogo stvari sem opravil dobro, so pa zadeve, ki jih bo po tako dolgem času seveda treba popraviti. Nekatere zadeve se s tekmami vrnejo same,« je po prvem obračunu z Murrayjem ocenil Nadal. »Generalno gledano je bil nastop dober, imel sem celo priložnost, da dobim drugi niz. Igral sem bolje, kot sem si to predstavljal pred nekaj tedni,« je še dejal nekdanji prvi lopar sveta in dodal, da je s pravimi treningi začel šele pred dvema dnevoma.

»V zadnjih petih mesecih na Majorki takih tekem nisem igral. Treniral sem po prilagojenem programu, da se je poškodba noge lahko zacelila,« je še dejal Španec, ki je v sredo opravil trening s Kanadčanom Denisom Shapovalovom. »Ubil me je na igrišču in mislim, da ima že zelo dobre občutke,« pa je ta trening pokomentiral 22-letni Shapovalov.

Kasneje je Nadal vadil še z Rusom Andrejem Rubljovom, vsi ti treningi pa so del priprave na odprto prvenstvo Avstralije.