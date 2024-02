Ob vzhajajočem soncu božji veter Domen

V nadaljevanju preberite:

Slovenski smučarski skakalci bi morali, napol v šali napisano, tekmovati le v olimpijskih mestih! Pred tednom dni je Lovro Kos slavil zmago v Lake Placidu, ki je zimske olimpijske igre priredil v letih 1932 in 1980, zdaj je Domen Prevc tekmovalno pokoril Saporo, to je ZOI gostilo leta 1972. Do konca sezone je »le« še eno olimpijsko mesto, Oslo, ko pa bo Planica leta ... olimpijsko prizorišče, potem ... A prav primerno, da je Domen Prevc slavil na olimpijski skakalnici Okurajama oziroma po japonsko Okurajama džampu kjogidžo (skakalni štadion na gori Okura). Na 137-metrski napravi je bila leta 1972 preizkušnja za olimpijske kolajne na veliki skakalnici. Ko je Domen Prevc kot 16-letni najstnik stopil na veliko prizorišče svetovnega pokala, je namreč s svojim spektakularnim slogom leta, ko je bil povsem vzporedno nagnjen oziroma poravnan med smučema, spominjal na let legendarnih japonskih pilotov. Pa teh ne bomo napisali imena, ker se to danes uporablja nestrokovno in povečini v slabšalnem pomenu. Sicer pa se temu v prevodu reče tudi božji veter.