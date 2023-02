Švedinja padla, a vseeno do zlata

Švedinja Ebba Andersson je slavila zmago v skiatlonu na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. Srebro je osvojila njena rojakinja Frida Karlsson, bron pa Norvežanka Astrid Øyre Slind. Najboljša Slovenka Eva Urevc je zasedla 23. mesto. »Nastopila sem bolje kot v šprintu, a s padcem. Vedno je kaos na začetku tekem s skupinskim štartom, doslej sem se jim vedno izognila, tokrat mi prav na domačem SP ni uspelo. Bila sem na zunanjem delu ovinka in ga skrajšala na notranjo stran. Tako se vozi, a nekatere tega ne vedo,« je trenutke pred množičnim padcem takoj po prihodu s štadiona po štartu opisala sedemindvajsetletna Urevc.

»Ena izmed tekmovalk je padla, druge smo ji sledile, zletela sem s proge in sem se do krvi popraskala. Tudi noga me boli. A sem vseeno dosegla soliden izid, brez padca bi bila dvajseterica dosegljiva. Lovila sem skupino in v drugem in tretjem krogu izgubljala moč. V zadnjem pa sem se prebudila in pridobivala mesta,« je dodala Urevčeva. Že v prvem krogu je zaostala za vodilno skupino in tekla okoli 30. mesta. Polovico preizkušnje v klasičnem koraku pa je končala na 27. mestu z zaostankom 1:11,9 minute.

V drugem, v drsalnem delu je nekoliko napredovala in drugo preizkušnjo na SP končala na 23. mestu. Za zmagovalko je zaostala 2:48,9 minute. V šprintu je bila Urevčeva v četrtek 27. Na štartnem seznamu so bile še tri Slovenke. Neža Žerjav je zasedla 43. mesto s skoraj sedmimi minutami zaostanka, Anita Klemenčič je bila štiri mesta za njo, zaostala pa je nekaj več kot osem minut.

Eva Urevc je bila najboljša Slovenka. FOTO: Matej Družnik

Dvakratni padec Medjove

»Lahko sem zadovoljna, v klasičnem delu sem se presenetila in bila v igri, potem pa sem še izboljšala uvrstitev v prosti tehniki, ki je moja boljša. Najbolj problematični so bili spusti, že na začetku je prišlo do množičnih padcev, veliko deklet je spust vozilo zelo previdno in so ga slabo opravile. V klasični tehniki sem bila zadovoljna s smučmi, oprijem je bil zelo dober. V drsalni tehniki pa zelo dobro poznam vzpone in vem, kako se jih je treba lotiti, da ohraniš moči,« je pojasnila Žerjavova.

»Nekaj srednjega je bilo danes, v spustu je bilo sprva kar dobro, pridobila sem nekaj mest. Mogoče smo malo prehitro začeli in sem že tedaj trpela. Pozneje sem prišla k sebi in malo pridobivala. A zaostanek je bil že na začetku prevelik za kaj več,« je dejala Klemenčičeva.

Lucija Medja je bila 50., zadnja med uvrščenimi z zaostankom več kot 11 minut. Padla je že na začetku tekme, drugič pa v tretjem krogu tik pred štadionom. V zadnji krog je šla kakšnih 20 sekund po tem, ko so v cilj prihajale najboljše. S tem se je izognila usodi treh tekmovalk, ki so bile ujete za krog in so ostale brez izida, ena tekmovalka pa je odstopila. »Obakrat sem padla zaradi moje napake, zarobilo mi je smučko. Bila je težka tekma, po prvem padcu sem celotno progo tekla sama, ni nobenega zavetrja ali pa pomoči. A sem zadovoljna, da sem prišla do cilja,« je povedala Medjova, debitantka na velikih tekmah.

Najboljše tri (z leve), Frida Karlsson, Ebba Andersson in Astrid Øyre Slind. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Ne bo odpovedala nastopa

V boju za zmago so znova prevladovale Švedinje. Anderssonova in Karlssonova sta v drugem krogu močno pospešili in razbili skupino najboljših, nato pa po drugem krogu oziroma polovici skiatlona hitro zamenjali smuči ter se takoj odlepili od skupine zasledovalk. Sami sta nadaljevali v prosti tehniki, zgodaj v tretjem krogu pa je pospešila Anderssonova in za seboj pustila reprezentančno kolegico. Ustavil je ni niti padec na enem od spustov proti stadionu. Ciljno črto je Karlssonova prečkala 22 sekund za svojo reprezentančno kolegico, Slindova je bila počasnejša za 48 sekund.

Za Ebbo Andersson je bila to prva posamična zlata kolajna na SP, enkrat je bila najboljša že s štafeto pred štirimi leti v avstrijskem Seefeldu. Za Švedsko je to sicer deseta zlata kolajna v ženski konkurenci. Ob tem ima še 19 srebrnih in 16 bronastih odličij. Progo v Planici je močno zmehčalo sonce, zaradi česar je prišlo do številnih padcev predvsem na spustih. V prvem krogu se je tako karavana razbila na dve veliki skupini, priključka pa druga nato ni več našla.

V nedeljo bosta v Planici na sporedu ekipna šprinta. Slovenske barve bosta v ženski konkurenci zastopali Urevčeva in Mandeljčeva, v moški pa bosta nastopila Miha Šimenc in Vili Črv. Polfinale bo na sporedu ob 11.30, finale pa dve uri kasneje.

»Mišica je malo zategnjena zaradi udarca, a ni vprašanje o tem, da bi odpovedala. Z Mandeljčevo še nisva nastopili v šprintu, a sem prepričana, da bova dali vse od sebe in skušali doseči največ, kar je možno. Ker je napoved za prosti slog, da bo temperatura tudi pod lediščem, imam v takšnih razmerah več možnosti,« je povedala Eva Urevc.