Novost, ki kliče po spremembi: kdo bo za elektriko plačal več (video)

Kaj prinašajo spremembe v obračunavanju električne energije? Kako se bodo morala slovenska proizvodna podjetja prilagoditi? Kakšno vlogo ima pri tem aktivni odjem? Zakaj bo ročno upravljanje odjema tako rekoč nemogoče in zakaj bi morali že danes razmisliti o pametnem sistemu upravljanja?

O tej aktualni tematiki smo se pogovorili s Petrom Kosinom, direktorjem podjetja INEA, kjer so razvili rešitev inGenious Flex, ki bo industriji pomagala pri prilagajanju na te spremembe, in z Alešem Prikeržnikom, direktorjem podjetja Miheu, ki je zgleden primer, kako resno pristopiti k obvladovanju sprememb pri obračunavanju električne energije. Tudi z uporabo sistema inGenious Flex.

Ste se znašli pred vprašanjem, kako se lahko pripravite na večtarifni sistem obračunavanja električne energije? Niste prepričani, ali boste lahko sami obvladali stroške? Industrijska rešitev z aktivnim odjemom bo ohranila vašo konkurenčnost z optimizacijo računa za elektriko z uporabo obstoječih virov in brez dragih naložb v novo opremo.

Peter Kosin: »Nadzirati bo treba odjem energije«

Slovenska industrija bo morala stroške električne energije obravnavati drugače, predvsem celostno. Tisti, ki se ne bodo odločili za aktivni odjem energije, bodo lahko postali žrtev visokih stroškov.

"Aktivni odjem pomeni prilagajanje porabe električne energije znotraj odjemnega mesta - recimo proizvodnega obrata - v izogib visokim konicam in neenakomerni porabi." FOTO: Matjaž Vertuš

»Aktivni odjem pomeni prilagajanje porabe električne energije znotraj odjemnega mesta – recimo proizvodnega obrata –, da bi se izognili visokim konicam in neenakomerni porabi. Namesto da se energija porablja, ko je najdražja, jo uporabniki aktivnega odjema porabijo več, ko je cenejša. To vključuje prelaganje proizvodnih procesov na cenejše časovne intervale, za kar pa je potreben dober pregled nad vsemi bremeni oziroma porabniki energije v proizvodnji. Posledično mora avtomatiziran sistem vodenja izkoristiti vse notranje vire in jih prilagajati tako, da uporabniku – se pravi podjetju – ustvari največje prihranke,« izpostavlja Peter Kosin in pri tem poudari, da novi sistem lahko postane breme, lahko pa je tudi priložnost za spremembe in uspešno optimizacijo stroškov.

Samo podjetja, ki se bodo na spremembe pravočasno pripravila, si bodo lahko zagotovila brezskrbno poslovanje. »Če bo njihov profil porabe ostal takšen kot do zdaj, se bodo stroški nekaterim podjetjem toliko dvignili, da bodo vplivali na njihovo konkurenčnost. To bi lahko vodilo do zmanjšanja investicij v razvoj in celo odpuščanj. Zato je ključno, da strateško načrtujejo svoje upravljanje energije in ga ne prepuščajo naključju ali zunanjim akterjem,« opozarja Peter Kosin.

"Z večtarifnim omrežninskim sistemom postane ročno upravljanje odjema zelo težko, kar pomeni, da brez pametnega sistema za upravljanje odjema stroške prepuščamo naključju. V dinamičnem tarifnem sistemu, ki ga regulatorji napovedujejo v prihodnjih nekaj letih, bo pa to sploh nemogoče, saj se bodo stroški spreminjali iz ure v uro." (Peter Kosin, direktor podjetja INEA)

Aleš Prikeržnik: "S sistemom inGenious Flex bomo najprej optimizirali stroške energije pri storitvah termične obdelave." FOTO: Matjaž Vertuš

Zgleden primer, kako se soočiti z napovedanimi spremembami, je podjetje Miheu iz Slovenj Gradca. Ker se zavedajo, da so zaradi intenzivne proizvodnje med večjimi energijskimi porabniki, so se načrtno lotili omejitve stroškov. »Cena električne energije vpliva tudi na našo konkurenčnost, zato smo se tega lotili zelo proaktivno,« razloži direktor Aleš Prikeržnik. »V zadnjih letih smo morali vložiti veliko truda v prilagajanje prodajnih cen zaradi višjih stroškov energije. Prilagajanje ni bilo vedno lahko, zato smo bili prisiljeni počasi zmanjševati tiste storitve, pri katerih nismo več mogli biti konkurenčni. Zavedamo se, da skupaj z našimi kupci neposredno konkuriramo svetovni industriji, kar je zahtevalo nenehno prilagajanje in optimizacijo našega poslovanja.«

Zvestega partnerja na tej poti so našli v podjetju INEA, ki je razvilo učinkovit sistem avtomatičnega odjema električne energije, s tem pa je tudi prihranek izrazit. »Z aktivnim odjemom bomo lahko uporabo energije prilagajali v realnem času. To bomo izvajali avtomatsko, saj ne zahteva dodatnih človeških virov. Prilagajanje uporabe ne bo negativno vplivalo na našo proizvodnjo, saj že manjše prilagoditve večjih bremen lahko prinesejo velike pozitivne učinke.« Pričakujejo namreč, da bodo dosegli prihranke v višini 20 do 25 % omrežnine, naložba pa naj bi se jim povrnila prej kot v dveh letih.

Sistem, ki olajša upravljanje električne energije in omejuje nepotrebne stroške

V podjetju INEA so tako s ciljem, da bi odjemalcem energije v industriji omogočili brezskrbno upravljanje, razvili sistem inGenious Flex – z njim bodo podjetja stroške ne le obvladala, ampak jih bodo na dolgi rok znižala. Njegova uporabnost pa ni omejena le na upravljanje elektrike.

»Največja prednost tega sistema je zagotovo nadzor nad odjemom energije, saj na njeno ceno nimamo vpliva,« razloži Peter Kosin in doda, da bodo podjetja v okviru proizvodnih zmožnosti energijo odjemala po najboljšem cenovnem optimumu – torej upoštevajoč tako ceno energije kot tudi omrežnino za energijo in moč ter morebitne penale za preseganje dogovorjene moči. Treba se je zavedati, poudarja Kosin, da z večtarifnim omrežninskim sistemom postane ročno upravljanje odjema zelo težko, kar pomeni, da brez pametnega sistema za upravljanje odjema stroške prepuščamo naključju. »V dinamičnem tarifnem sistemu, ki ga regulatorji napovedujejo v prihodnjih nekaj letih, bo pa to sploh nemogoče, saj se bodo stroški spreminjali iz ure v uro.«

V podjetju Miheu pričakujejo, da bodo z aktivnim odjemom dosegli prihranke v višini od 20 do 25 % omrežnine. FOTO: Matjaž Vertuš

In prav zaradi tega je sistem inGenious Flex rešitev, ki bo podjetjem zagotavljala brezskrbnost tudi v prihodnje. Deluje tako, da se poveže z vsemi porabniki znotraj obrata ter na podlagi trenutne in pretekle porabe izračuna, katere naprave lahko prilagodijo svoj odjem v določenem obdobju in katere prilagoditve bodo imele največji učinek.

Hkrati bo preprečeval preobremenjenost oz. prekoračitev nastavljene omejitve moči oz. optimizacijo glede na trenutno ceno odjema, katerega variabilni del sta omrežnina za energijo in moč. »Glede na vse te informacije inGenious​ Flex najde najboljše mogoče prilagoditve in sestavi urnik odjema po poljubno dolgih intervalih. Tako sestavljen urnik se nato pošlje krmilnikom na teh napravah, ki avtomatsko poskrbijo, da se potrebne prilagoditve izvedejo.« Sistem torej deluje avtonomno, se prilagaja in išče najbolj optimalne rešitve za podjetje, predvsem pa deluje neodvisno od človeka. Koristi aktivnega odjema se vidijo na računu že naslednji mesec.

»S sistemom inGenious​ Flex bomo najprej optimizirali stroške energije pri storitvah termične obdelave. Poleg tega nam bo ta sistem omogočil zelo natančen izračun stroškov energije za vsak posamičen proces. Zavedamo se, da je danes za pridobitev posla ključno, da poleg nesporne kakovosti in zanesljivih dobavnih rokov ponudimo tudi najbolj konkurenčne cene. Verjamemo, da lahko sistem inGenious Flex postane tista odločilna prednost, ki bo pri pridobivanju poslov tehtnico nagnila v našo korist,« vse prednosti sistema povzame tudi Aleš Prikeržnik.

»V današnjem konkurenčnem poslovnem okolju je ključno, da podjetja izboljšujejo svojo konkurenčnost z nižanjem stroškov proizvodnje in večjo učinkovitostjo poslovanja. To je zlasti pomembno v globalno konkurenčnih panogah, kot sta avtomobilska industrija in elektronika. Podjetja, ki že imajo visoko stopnjo avtomatizacije in digitalizacije ali pa načrtujejo uvedbo rešitev industrije 4.0, bodo z integracijo sistema za aktivni odjem električne energije lahko dosegla pomembne prihranke, izboljšala konkurenčnost in prispevala k trajnostnemu razvoju." (Aleš Prikeržnik, direktor podjetja Miheu)

Peter Kosin: "Če bodo proizvodnja podjetja želela optimizirati stroške, se bodo morala dinamično prilagajati porabi električne energije." FOTO: Matjaž Vertuš

Rešitev inGenious Flex ni omejena na električno energijo, ampak lahko pametno upravlja kakršne koli porabnike, vire in hranilnike. Vnaprejšnje ogrevanje, črpanje vode, stiskanje plinov in podobni procesi – to so vse primerni hranilniki energije, ki hranijo večinoma njen učinek. Če ti sistemi delujejo skupaj z aktivnim odjemom električne energije, jih lahko inGenious Flex upošteva v svojih izračunih in prihrani na več področjih hkrati.«

Kako se povežeta lastna energija in aktivni odjem

Sistem inGenious Flex se bo odlično povezal tudi z nadzorom lastnih virov energije. Namesto da bi vso ustvarjeno energijo prodali na trgu oz. nekemu posredniku, jo lahko s povezavo v aktivni odjem najprej uporabi njen lastnik, poudarja Kosin in doda: »To pomeni, da se lahko v času napovedanih konic ali večje porabe energija iz lastnega vira začasno preusmeri v proizvodnjo – v tem času sicer ni dohodka iz prodaje energije, vendar je mogoče z zmanjševanjem proizvodnega odjema iz omrežja ustvariti več prihrankov, kot bi bilo omenjenega dohodka, kar pomeni, da je finančni učinek boljši.«

Hranilniki so še en dobrodošel dodatek k temu ekosistemu. »Energija se v presežnem času črpa v rezervo in se uporabi, ko je odjem iz omrežja najdražji. Klasične baterije so najbolj znan primer hranilnika, ampak mi vidimo ta pojem mnogo širše. Kot že omenjeno, lahko predogrevanje in črpanje tekočin v rezervoarje opravi vlogo hranilnika, imamo pa tudi možnost kompleksnejših sistemov, ki lahko dosegajo večje moči – tak je primer kombinacije elektrolizerja in vodikove elektrarne, ki ima sicer manjši izkoristek kot klasične baterije, njena maksimalna moč pa je lahko mnogo večja. Načini uporabe takšnih in drugačnih hranilnikov so omejeni le z iznajdljivostjo in proračunom.«

FOTO: Matjaž Vertuš

Prihodnost je v pametnejši porabi

Prihodnost na področju porabe energije ne bo potekala v ritmu in intenzivnosti, ki smo ju bili vajeni do zdaj. »Svet je že od začetka industrijske revolucije osredotočen na več proizvodnje, vedno več energije, vedno več vsega ustvarimo, da lahko več porabimo – kar je samo po sebi protislovno. Energija se ne ustvari iz nič, tudi za t. i. obnovljive vire porabljamo nekatere vire, ki niso obnovljivi – reciklaža odpadnih sončnih celic in vetrnih turbin postaja vedno večje vprašanje. Odgovor torej ni v večji proizvodnji, ampak v pametnejši porabi. Če bi vso hrano na svetu optimalno porazdelili med ljudi, lakote ne bi bilo več. Podobno je z energijo,« opozarja Peter Kosin.

Na dolgi rok lahko to kompleksno vprašanje razporeditve energije rešujemo najprej na lokalni ravni, s povezovanjem v energetske skupnosti: »Če lahko eno podjetje prihrani 20 odstotkov pri svoji omrežnini, kaj bi s povezovanjem šele lahko dosegla cela industrijska cona – s skupnimi viri, hranilniki in skupnim aktivnim odjemom. Proizvodna in transportna stran je z vseevropskim sinhronim prenosnim omrežjem dosegla že veliko, pri končnih uporabnikih pa je še ogromno možnosti za izboljšave. Recimo, da smo že rešili proizvodnjo, rešimo zdaj še odjem.«

"Integracija sistema za aktivni odjem je celovita rešitev, ki nam omogoča, da se prilagodimo novemu tarifnemu sistemu v Sloveniji, izboljšamo svojo konkurenčnost, znižamo stroške in prispevamo k trajnostnemu razvoju." (Aleš Prikeržnik, direktor podjetja Miheu)

Naročnik oglasne vsebine je INEA d. o. o.