Monika Seleš pred novo življenjsko preizkušnjo

Nekdanji teniški kraljici Moniki Seleš se je pred tremi leti življenje obrnilo na glavo, vendar o tem doslej ni govorila v javnosti. Zdravniki so ji postavili diagnozo miastenia gravis (MG), gre za avtoimunsko bolezen, za katero sta značilni šibkost mišic in hitra utrujenost. O njej je 51-letna nekdanja vrhunska športnica spregovorila šele te dni v pogovoru za Associated Press.

Prve simptome je opazila pred nekaj leti, ko je z domačimi igrala tenis in je večkrat zgrešila žogico, saj je namesto ene videla dve. »To so simptomi, ki jih preprosto ne moreš ignorirati,« je povedala o začetku svoje kalvarije. »Morala sem predelati vse skupaj, težko je, bolezen vsak dan vpliva na moje življenje.« Kljub temu se je odločila, da spregovori o svoji izkušnji in pomaga pri ozaveščanju javnosti. Preden je izvedela za diagnozo, bolezni ni poznala, in hvaležna bi bila, če bi jo kdo karkoli povedal o njej.

Monika Seleš je bila ena najboljših tenisač na svetu, prvo veliko zmago je dosegla leta 1990 pri 16. letih, ko je osvojila French Open. Sledila je izjemna kariera, v kateri je osvojila osem turnirjev za grand slam za socialistično Jugoslavijo in še enega za ZDA, potem ko je letal 1994 postala ameriška državljanka in postala Seles. Aprila 1993 je njeno kariero zaustavil neuravnovešeni moški, ki jo je zabodel na turnirju v Hamburgu.

Zdaj Monika o bolezni razmišlja kot še eni od življenjskih prelomnic, zaradi katerih je morala resetirati svoje življenje. Prvič je to storila, ko se je pri 13. letih iz Jugoslavije preselila v ZDA, potem se je morala soočiti s slavo in bogastvom, nato še z napadom. »Kot mentorica otrokom govorim: Vedno se je treba prilagajati. Žogica se odbija in morate se ji prilagoditi. Prav to zdaj počnem tudi sama.«