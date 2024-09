Razogljičenje je lahko tudi dobičkonosno

Številna podjetja v svoje strategije in vizije pogosto zapišejo tudi ogljično nevtralno poslovanje. Zato se postavlja vprašanje, ali je ogljično nevtralno poslovanje res drago in težko dosegljivo? Omenjeno je precej lažje napisati, kot uresničiti. Posebno ko gre za večja podjetja z razvejeno verigo dobaviteljev.

Japonski tehnološki velikan Epson je že v prejšnjem desetletju postavil cilj, da do leta 2030 postane ogljično nevtralen, še več, celo ogljično negativno podjetje. Po energetski plati mu je to že skoraj uspelo, saj večina njegovih podružnic po svetu uporablja zgolj električno energijo iz obnovljivih virov, zelo povedna pa so tudi razvojna prizadevanja podjetja. Kmalu bodo izdelovali le še tiskalnike, ki tiskajo brez toplote, saj ti v primerjavi s klasičnimi laserskimi in brizgalnimi tiskalniki porabijo kar okoli 90 odstotkov manj električne energije.

Podoben tehnološki zasuk se obeta tudi v svetu projektorjev – potratne in do okolja neprijazne žarnice projektorjev vse bolj zamenjujejo modeli z laserskim virom svetlobe, katerega življenjska doba je štiri- do petkrat daljša od žarnic. Japonsko podjetje, ki je znano tudi po urah, merilnih inštrumentih in robotih, pa stroge okoljske standarde in trajnostne poslovne prakse pričakuje tudi od svojih dobaviteljev.

Največji zalogaj je razogljičenje poslovanja

Razogljičenje poslovanja bo največji zalogaj za proizvajalce takšnih in drugačnih izdelkov. Podjetja z zahoda, ki vse pogosteje sodelujejo s podjetji z vzhoda, predvsem Kitajsko na področju bazičnih materialov, sestavnih delov in polizdelkov, zato svoje razvojne aktivnosti usmerjajo v razvoj izdelkov, ki imajo nizek odtis CO 2 pri dobaviteljih in ne zgolj med samim delovanjem oziroma uporabo.

V podjetju Danfoss Trata, ki se je prav tako obvezalo, da bo ogljično nevtralnost doseglo do leta 2030, pa so pojasnili, da njihova prizadevanja za razogljičenje poslovanja obsegajo tako razogljičenje tovarn kot izdelkov. Razogljičenje izdelkov je znatno bolj kompleksno, saj je treba izvajati aktivnosti pri dobaviteljih, na primer doseči, da dobavitelj začne uporabljati »zeleno« elektriko, pri kupcih pa ustrezno ravnanje z odsluženimi izdelki.

»Naše projekcije kažejo, da je zgolj en odstotek našega ogljičnega odtisa neposredno povezan s proizvodnjo v naših obratih in z našo poslovno zgradbo. Večina, kar 99 odstotkov ogljičnega odtisa, pa se zgodi pri dobaviteljih, ki proizvajajo komponente za naše izdelke, ter v času življenjske dobe naših izdelkov,« je pojasnil Samo Krančan, direktor za trajnostni razvoj v podjetju Danfoss Trata, in dodal: »Poleg razogljičenja, katerega rezultate spremljamo četrtletno, se ukvarjamo tudi s krožnim gospodarstvom, z uvedbo recikliranih materialov, digitalizacijo in optimizacijo pakiranja ter transporta.«

Transport ali ogrevanje – kje začeti?

Industrija, promet vseh vrst in oblik, ogrevanje stavb – priložnosti za hitro in občutno razogljičenje ne manjka. Bržkone je razogljičenje ogrevanja najbolj učinkovito in enostavno. Rešitve, kot so boljša izolacija zgradb, uporaba daljinskega ogrevanja ali toplotnih črpalk ter uporaba termostatskih ventilov, obstajajo že dolgo, so dobro sprejete in večinoma uveljavljene. V Danfossu Trati pa kljub temu vidijo še veliko rezerv, predvsem pri balansiranju ogrevalnih krogov ter optimizaciji ogrevanja z digitalnimi rešitvami ob upoštevanju vremenske napovedi in urnika zasedenosti prostorov.

Gartner že dve desetletji objavlja lestvico najboljših dobavnih verig podjetij Supply Chain Top 25. Omenjena lestvica ocenjuje vse več meril, vključno s podatki o finančni in družbeni odgovornosti podjetij ter mnenjem skupnosti. Na njej lahko najdemo tudi velikane iz Kitajske, torej tudi ti že razumejo vpliv trajnostno naravnanega poslovanja na poslovne rezultate.

»Kot kažejo naši izračuni, transport nima zelo velikega ogljičnega odtisa, saj navadno transportiramo veliko kosov skupaj. Dejstvo pa je, da transport geografsko kaže na neuravnovešenost povpraševanja in ponudbe. Eden od temeljev trajnosti je lokalizacija – uporabljajmo stvari, ki jih lahko izdelamo oziroma pridelamo v naši okolici in s tem znižamo čezmerno potrebo po transportu,« pravi sogovornik.

Rezerve na področju materialov

Razogljičenje industrije je in bo močno povezano s konkretnimi proizvodnimi procesi, zato je pot do tam nekoliko bolj težavna in njeno izvajanje težje. Podjetje Epson je, denimo, osredotočeno na razvoj novih materialov in tehnologij, ki pomagajo zmanjšati vpliv na okolje. Veliko pozornosti tako namenja razvoju revolucionarnih biološko razgradljivih materialov in materialov, ki jih je mogoče reciklirati, ter inovacij, vključno s plastiko iz biomase in recikliranimi kovinami v prahu.

Razen Evrope in Japonske se druga velika gospodarstva vendarle precej manj ukvarjajo z emisijami ogljika, saj razogljičenje precej draži poslovanje. Laična javnost zato trajnostnost in razogljičenje neredko označi za PR-krilatici, namenjeni prodaji izdelkov družbeno in okoljsko zavednim kupcem.

Za koliko, torej, ta prizadevanja podražijo poslovanje? »Menim, da je trditev, da razogljičenje zelo podraži poslovanje, preveč splošna – osebno ji ne verjamem. Veliko vidikov trajnosti je povezanih z zmanjševanjem porabe, kar prevedeno v finančni jezik pomeni znižanje stroškov. Morda je treba vložiti nekaj sredstev v opremo in razvoj, a dolgoročno morajo biti podjetja usmerjena v skupno zniževaje stroškov in hkratno razogljičenje. Zavedati se moramo, da banke ugodneje financirajo trajnostne projekte. Res pa je, da je sedanja ponudba trajnostnih materialov in tehnologij nižja, kot je povpraševanje po njih,« je še komentiral Krančan in zaključil: »Ko govorimo o razogljičenju in aktivnostih, ki so povezane z zniževanjem toplogrednih plinov v ozračju, so zame velika inspiracija Nasini astronavti, ki so dejansko prebivali v vesolju in so opisali ozračje kot 'tanko modro črto, ki nam daje življenje'. Vsi se zavzamejo za ukrepe za znižanje toplogrednih plinov, s katerimi bomo ohranili atmosfero, saj so na lastne oči videli, kako tanek pas ozračja nam daje možnost za življenje. Menim, da bi se morali vsi zgledovati po njih in narediti vse, da zanamcem zapustimo planet v stanju, kot smo ga dobili.«