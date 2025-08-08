  • Delo d.o.o.
    Izvozniki

    Izvoz 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    Kampanja Izvozniki 2025 bo potekala od 8. avgusta do 25. septembra v petkovih izdajah časopisa Delo in na delo.si.
    Kampanja Izvozniki 2025 bo potekala od 8. avgusta do 25. septembra v petkovih izdajah časopisa Delo in na delo.si.
    V. S.
    8. 8. 2025 | 09:21
    8. 8. 2025 | 09:21
    5:56
    Slovenski izvozniki so vse pogosteje postavljeni pred kompleksne globalne izzive – od tehnoloških premikov in naraščajočega protekcionizma do padanja konkurenčnosti Evropske unije. V takšnem okolju postaja ključno vprašanje, kako svoje poslovne modele preoblikovati,  da bodo kos prihodnjim preizkušnjam.

    Na to odgovarja nova uredniška kampanja Delovega poslovnega centra z naslovom Izvozniki 2025: Moč industrije v storitvah, ki se bo začela 8. avgusta in bo do 25. septembra vsak petek predstavljala aktualne vsebine v časopisu Delo in na spletnem portalu delo.si.

    V središču kampanje bodo sodobni pristopi k izvozu, pomen povezovanja proizvodnje s storitvami, digitalizacija poslovanja, zeleni prehod in inovacije, s posebnim poudarkom na izzivih, ki jih prinašajo novi trendi v mednarodni trgovini. Zaključek kampanje bo zaznamovala serija štirih uredniških podkastov, ki bodo 29. septembra osrednja vsebina na delo.si.

    Pogled v prihodnost slovenskega izvoza

    Ko EU zaradi visokih cen energije, uvozne odvisnosti in prepočasnega inoviranja izgublja tekmo z globalnimi konkurenti, se v Sloveniji vse bolj kaže potreba po poslovnih modelih, ki v ospredje postavljajo ustvarjanje visoke dodane vrednosti.

    Med ključnimi temami kampanje bodo hibridni modeli, ki povezujejo proizvodnjo s storitvami, ter preobrazba tradicionalnih industrij z uporabo netehnoloških inovacij in sodobnih poslovnih praks. Predstavljeni bodo tudi primeri podjetij, ki uspešno uvajajo digitalne rešitve, krepijo dolgoročne odnose s kupci in postavljajo storitve v središče svojega strateškega razvoja. Poudarjene bodo konkurenčne prednosti, ki podjetjem omogočajo obvladovanje globalnih tehnoloških niš in trajnostno rast na mednarodnih trgih.

    Zakaj izdelek ni več dovolj za uspeh na tujih trgih

    V Sloveniji v izvoznem sektorju preživijo le dejavnosti, ki imajo potencial doseganja visokih dodanih vrednosti.
    V Sloveniji v izvoznem sektorju preživijo le dejavnosti, ki imajo potencial doseganja visokih dodanih vrednosti.

    Prihodnost slovenskega izvoza je vse bolj odvisna od sposobnosti podjetij, da povežejo storitve s proizvodnjo v sodoben, fleksibilen poslovni model. Ta omogoča trajnejše poslovne odnose, stabilnost prihodkov in boljšo odzivnost na tržne spremembe. Tak pristop ne zahteva nujno visokotehnološke proizvodnje – uspešna so lahko tudi podjetja iz tradicionalnih panog, če znajo v strategijo vključiti netehnološke inovacije in sodobne storitvene prakse.

    Slovenija se na tem področju še vedno spopada z izrazitimi izzivi. Evropski inovacijski indeks nas uvršča med podpovprečne inovatorje, posebej na področju netehnoloških inovacij. Prav te pa so ključne za transformacijo poslovnih modelov, saj vključujejo razvoj prodajnih kanalov, pristopov k strankam, oblikovanje storitev in dolgoročno partnerstvo s kupci. Pomanjkanje strateškega razmisleka o teh vidikih je v preteklosti prispevalo k zatonu nekdaj močnih industrijskih panog, kot so oblačilna, pohištvena in lesna industrija. Danes sta pod podobnim pritiskom avtomobilska in kovinskopredelovalna podjetja, ki bosta za obstanek morali uvesti modele, osredotočene na digitalizacijo, storitveno komponento in nišno specializacijo.

    V prihodnje bodo konkurenčne prednosti slovenskega izvoza izhajale predvsem iz sposobnosti oblikovanja dolgoročnih partnerstev, prilagodljivih rešitev za kupce in trajnostnega, podatkovno podprtega poslovanja. Izvoz ni več zgolj vprašanje obsega in kakovosti proizvodnje, temveč zrelosti celotnega poslovnega modela – od inoviranja do trženja, od obvladovanja dobavnih verig do zagotavljanja poprodajnih storitev. V ospredje prihajajo podjetja, ki znajo ponuditi celovito uporabniško izkušnjo, vključno z digitalnimi orodji, pametnim vzdrževanjem, nadgradljivimi rešitvami in drugimi oblikami dolgoročne vrednosti za kupca.

    Štirje podkasti za strateški premislek

    V ponedeljek, 29. septembra 2025, se bo uredniška kampanja zaključila s serijo štirih podkastov, ki bodo v obliki okroglih miz povezali poglede gospodarstvenikov, analitikov in drugih strokovnjakov.

    Prvi podkast z naslovom Slovenija na svetovnem gospodarskem odru bo obravnaval prihodnost izvoza v luči trgovinskih in tehnoloških napetosti. Drugi, z naslovom Slovenska inovativnost – od ideje do poslovnega uspeha, bo raziskal, kako zgraditi učinkovito podporno okolje za razvoj prebojnih inovacij. Tretji podkast, Zeleni prehod – grožnja ali priložnost?, bo ponudil pogled na posledice zelenih regulacij za slovensko industrijo. V zadnjem podkastu z naslovom Globalna prepoznavnost – kako lahko slovenska podjetja zablestijo na globalnem parketu bodo sogovorniki razpravljali o pristopih k učinkoviti promociji in podpori izvoznikom.

    Serija podkastov bo ponudila celovit premislek o prihodnosti slovenskega izvoza in predstavila izkušnje tistih, ki uspešno iščejo priložnosti v hitro spreminjajočem se gospodarskem okolju.

    Z uredniško kampanjo Izvozniki 2025 želi Delov poslovni center ponuditi aktualno in poglobljeno vsebino vsem, ki so neposredno ali posredno povezani z izvozom. S kombinacijo analiz, intervjujev, zgodb o uspehu in strateških razmislekov bodo vsebine kampanje služile kot dragocen vir informacij in navdiha za podjetja, ki iščejo pot naprej.

    Vabljeni k spremljanju vsebin na spletni strani Izvozniki 2025.

