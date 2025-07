Prihodnost slovenskega zdravstvenega sistema na razpotju

Starajoče se prebivalstvo, porast kroničnih bolezni, vse večje kadrovske težave in omejeni viri so le nekateri glavni izzivi zdravstva, ki kličejo po korenitih spremembah. A imamo tudi priložnost: z odločnimi ukrepi, strateškim razmislekom in poglobljenim sodelovanjem vseh deležnikov lahko zgradimo zdravstveni sistem nove generacije.

Temelj družbene blaginje

Zdravstvo je eden ključnih temeljev družbene blaginje in zaupanja v delovanje države. Toda realnost, ki jo vsakodnevno občutijo tako pacienti kot zdravstveni delavci, razkriva vrsto sistemskih pomanjkljivosti – od predolgih čakalnih vrst, pomanjkanja kadrov do nedorečenih razmejitev med javnim in zasebnim sektorjem. Povrhu vsega pa tehnološki razvoj in digitalizacija hitro spreminjata pričakovanja uporabnikov. Ljudje danes ne sprejemajo več neučinkovitosti kot neizogibne danosti. Vse bolj je jasno: za novo generacijo potrebujemo novo generacijo zdravstva.

FOTO: Novartis

Petra Štefanič Anderluh, generalna direktorica Novartisa d. o. o. »Novartis je edino farmacevtsko podjetje v Sloveniji z razvojem in proizvodnjo inovativnih, pogosto prebojnih zdravil. Naše delo zahteva vrhunsko tehnologijo in znanje ter zavezanost kakovosti in trajnostnemu poslovanju. Zato spodbujamo sodelovanje različnih deležnikov za soustvarjanje okolja v Sloveniji in Evropi, ki bo spodbujalo naložbe in inovacije ter s tem dostop do življenjsko pomembnih zdravil pacientom doma in po svetu.«

Vizija, ki jo Evropa že uresničuje

Evropska unija je s pobudo European Health Data Space (EHDS) že postavila temelje prihodnje zdravstvene oskrbe: digitalno povezano, varno, pregledno in usmerjeno v preventivo ter individualno obravnavo. Poudarek ni več le na zdravljenju bolezni, temveč na krepitvi zdravja.

FOTO: Prva osebna zavarovalnica

Nataša Hajdinjak, PRVA Osebna zavarovalnica, predsednica uprave »Že sedmo leto zapored smo veliki pokrovitelj konference DELO Zdravje in s ponosom podpiramo kakovostno razpravo o zdravju kot eni ključnih vrednot sodobne družbe. Vsi si želimo kakovosten in učinkovit zdravstveni sistem, ki pa mora biti tudi finančno vzdržen. Zavarovanja so most med pravicami, ki nam jih v okviru javnih sistemov, naj gre za zdravje ali pokojnino, zagotavlja država, in samoplačništvom. Posamezniki vse pogosteje nosimo finančne posledice nepredvidenih dogodkov, zato je pomembno za lepši jutri odgovorno ravnati danes. Pri tem pomembno vlogo igrajo ne le posamezniki, temveč tudi podjetja, ki lahko s sklenitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje za svoje zaposlene prispevajo k hitrejšemu dostopu do zdravstvenih storitev takrat, ko jih ti potrebujejo. To pomeni krajši čas zdravljenja, manj stresa za zaposlenega, večjo finančno varnost in manjši izpad prihodkov zaradi odsotnosti z dela.«

Kaj pa Slovenija? Naša javna zdravstvena mreža je obsežna, a pogosto nepovezana in preobremenjena. Imamo dva univerzitetna klinična centra, 24 bolnišnic, več kot 70 zdravstvenih domov in več kot 100 drugih javnih zavodov, vključno z domovi za starejše. Skupni imenovalec je samoupravljanje – kar pomeni veliko avtonomije, a hkrati tudi težave pri usklajevanju, standardizaciji in celostnem razvoju sistema.

FOTO: Barbara Zajc

Matija Šenk, predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice »V Vzajemni smo kot največja specializirana zdravstvena zavarovalnica predani zdravju in vam – našim zavarovancem. Naša vizija je jasna: biti varuh zdravja, ki celovito poskrbi za preventivo in zdravje vseh generacij. Zato smo zavezani tudi iskanju rešitev za zdravstveni sistem prihodnosti. Projekt Zdravje 2025 je priložnost za odkrit in strateški dialog o tem, kako ustvariti trajnosten, tehnološko podprt in dostopen zdravstveni sistem, ki bo kos demografskim in družbenim izzivom. V Vzajemni verjamemo v moč povezovanja in znanja. Naše vrednote – varovanje zdravja, gradnja zaupanja in deljenje znanja – nas zavezujejo, da aktivno sodelujemo pri oblikovanju skupne vizije zdravstva nove generacije. Verjamemo, da bomo le s sodelovanjem vseh ključnih deležnikov lahko zagotovili kakovostno, učinkovito in pravično zdravstveno oskrbo – za vse nas in za prihodnje generacije.«

Vse bolj očitno postaja, da potrebujemo skupno vizijo, ki bo povezala tako javne in zasebne ustanove, odločevalce, stroko kot tudi gospodarstvo, zavarovalnice in paciente.

Poslovna konferenca Zdravje 2025 Kdaj? Sreda, 1. oktober 2025 Kje? Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana Prenos v živo in spremljanje vsebin na delo.si Več informacij in prijave: www.delo.si/zdravje2025

Zdravstveni sistem nove generacije

Da bi odprli prostor za konstruktivno razpravo in oblikovali konkretne korake za naprej, Delov podjetniški center 1. oktobra 2025 organizira poslovno konferenco Zdravje 2025: Zdravstveni sistem nove generacije, ki bo v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Konferenca bo povezala ključne deležnike iz zdravstva, gospodarstva in politike ter postregla z dragocenimi vpogledi v prihodnost zdravstvenega sistema. Dva osrednja tematska sklopa bosta posvečena:

izboljšanju upravljanja zdravstvenega sistema ter

ter ravnotežju virov med kurativo in preventivo.

FOTO: Jernej Lasič

Tomaž Gornik, direktor in ustanovitelj, Better »Zdravstvo prihodnosti temelji na odprtih podatkovnih platformah, kjer so podatki ločeni od aplikacij. Tako zasnovani sistemi omogočajo varno, učinkovito in dolgoročno rabo kliničnih podatkov za zdravnike in paciente. Ko dodamo še uporabo umetne inteligence in nizkokodnih orodij, nam to omogoča hitrejše prilagajanje in učinkovito digitalizacijo, vse od prepisovanja zdravil do uporabe analitičnih orodij, kot je eTTL. Tako bomo zmanjšali napake in izboljšali oskrbo pacientov. Digitalno zdravstvo ni prihodnost, je realnost, ki izboljšuje kakovost življenja.«

Kako usmeriti pogled v prihodnost?

Prva okrogla miza z naslovom Od tradicionalnega k inovativnemu: (Re)organizacija sistema bo obravnavala, kako lahko z vključevanjem novih tehnologij, standardov kakovosti in digitalnih rešitev posodobimo upravljanje sistema. Ključno vprašanje je, ali smo kot družba pripravljeni pogledati naprej – in ne le gasiti posledic preteklosti.

FOTO: Tomaž Primožic/FPA

Prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper »Slovenija ima priložnost postati živi laboratorij za dolgo in zdravo življenje – z inovativnimi centri, ki združujejo strokovnjake s področja dolgoživosti, z novo paradigmo, ki ne temelji na odzivanju na bolezni, temveč v ospredje postavlja spremljanje bioloških mehanizmov staranja v interakciji z okoljem, in diagnostiko, podprto z umetno inteligenco. Le zgodnje ukrepanje je lahko vodilo k boljšemu življenju in prihrankom v zdravstvu.«

Nastopili bodo predstavniki zdravstvenih ustanov, ministrstva, fakultet in gospodarstva, razprava pa se bo osredotočila na motivacijo za spremembe, sodelovanje javnega in zasebnega sektorja ter izzive, ki jih prinašata personalizirana medicina in starajoče se prebivalstvo.

Kdo ne sme zamuditi konference Konferenca Zdravje 2025 je odprta za vse, ki želijo sooblikovati prihodnost zdravstva v Sloveniji: podjetja iz zdravstva, farmacije, informacijske tehnologije, zavarovalništva in drugih sorodnih področij, ki iščejo priložnosti za sodelovanje in inovacije;

iz zdravstva, farmacije, informacijske tehnologije, zavarovalništva in drugih sorodnih področij, ki iščejo priložnosti za sodelovanje in inovacije; odločevalce in zakonodajalce , ki ustvarjajo zdravstveno politiko in sistem financiranja;

, ki ustvarjajo zdravstveno politiko in sistem financiranja; vodstva zdravstvenih ustanov in organizacij , ki iščejo rešitve za učinkovito upravljanje;

, ki iščejo rešitve za učinkovito upravljanje; strokovno javnost , ki želi aktivno sodelovati pri prenovi sistema;

, ki želi aktivno sodelovati pri prenovi sistema; vse, ki verjamejo v dostopno, kakovostno in vzdržno zdravstvo za prihodnje generacije.

Preventiva kot ključ do trajnostnega sistema

Drugi sklop se bo osredotočil na nujno preusmeritev virov iz kurative v preventivo. V ospredju bo vprašanje, kako povečati učinkovitost presejalnih programov, kako spodbuditi zdrav življenjski slog med populacijo ter kakšno vlogo imajo pri tem zavarovalnice in digitalne rešitve.

Raziskave kažejo, da so vlaganja v preventivo dolgoročno ekonomsko bolj učinkovita – zmanjšujejo stroške zdravljenja in povečujejo kakovost življenja. Toda za ta premik so potrebni pogum, politična volja in usklajeno delovanje.

Pridružite se razpravi, ki bo določila smer razvoja zdravstva pri nas. Skupaj lahko dosežemo, da bo zdravstveni sistem prihodnosti bolj pravičen, dostopen, učinkovit in pripravljen na izzive, ki jih prinaša čas. Čas za spremembe je zdaj.