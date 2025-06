Kdo bo letos zasijal kot Delova podjetniška zvezda?

Raziskave in inovacije: pot do večje konkurenčnosti

Evropa ima dobre možnosti, da s svojo bogato tradicijo raziskovalne dejavnosti in inovacij postane varnejša in bolj trajnostna, s tem pa še konkurenčnejša. Ključ do odpornosti gospodarstva je v hitrem prilagajanju, ki pa zahteva stalne naložbe.

V okviru Delovega podjetniškega centra bomo v posebni uredniški kampanji Delove podjetniške zvezde, ki bo potekala v časopisu Delo in na delo. si od 26. 6. do 28. 11., predstavljali slovenska podjetja, ki najsvetleje sijejo na našem podjetniškem obzorju. Spoznali boste pet izbranih malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter tri velika podjetja.

Poslovna kampanja se bo končala s slovesno prireditvijo in z razglasitvijo Delovih podjetniških zvezd 2025, ki bo v četrtek, 27. 11. 2025, na Brdu pri Kranju. Na tej prireditvi bo strokovna komisija že deveto leto zapored razglasila zmagovalca, ki bosta prejela naziv Delova podjetniška zvezda leta v kategoriji malih in srednje velikih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij.

Uveljavljeni Delovi novinarji se bodo med trajanjem uredniške kampanje poglobili v zgodbe podjetnikov, ki se uspešno spopadajo z vsemi ovirami, ki jih pred njimi postavljajo negotove gospodarske razmere v EU in po svetu.

Kampanja Delove podjetniške zvezde 2025 se bo končala s fotoreportažo, ki bo objavljena v petek, 28. 11. 2025.

Letošnjo kampanjo Delovih podjetniških zvezd smo poimenovali Razvojni in tržni modeli za podjetja prihodnosti. V seriji uredniških vsebin bomo obravnavali ključna področja, ki bodo oblikovala konkurenčnost in odpornost slovenskega gospodarstva v prihodnjih letih. Osredotočili se bomo na sistemske spodbude za inovacije, trajnostne prakse v poslovanju in na modele povezovanja med znanstvenoraziskovalno sfero in gospodarstvom.

Iz prve roke: poslovneži o izzivih in priložnostih podjetništva

Janez Škrabec, direktor družbe Riko »Podjetništvo je zame od nekdaj vrhunska in prva življenjska opredelitev. Rad imam širino, ki mi jo prinaša tako življenje, in vse priložnosti. Vem, da zato rastem, raste tudi Riko in z njim povezani ljudje. To je tudi zorni kot, ki ga delim z vsemi podjetniškimi zvezdami, ki jih časnik Delo vsako leto postavlja na piedestal kot vzor in spodbudo.«

FOTO: Alpacem Cement

Dr. Tomaž Vuk, predsednik uprave družbe Alpacem Cement, d. d. »Cement je ključen za razvoj sodobne družbe, saj je omogočil gradnjo infrastrukture in razvoj industrije. Beton, katerega ključna komponenta je cement, je danes najbolj razširjen gradbeni material in poleg vode najbolj uporabljena snov na svetu. Zato ima cementna industrija ključno vlogo pri prehodu gradbeništva v bolj trajnostno prihodnost. Alpacem Cement si s tem v mislih za svoj ključni razvojni cilj postavlja prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo cementa z minimalnim vplivom na okolje. Razvili smo nov cement ACEM 2-50 SPECIAL s približno 20 % nižjim ogljičnim odtisom v primerjavi s povprečnim cementom, ki se uporablja pri gradnji v Sloveniji. V zadnjih petih letih smo v cementarni dosegli več kot 6-% zmanjšanje ogljičnega odtisa, kar lahko ponazorimo z emisijami CO 2 , ki jih letno proizvede 34.000 osebnih avtomobilov. Alpacem Cement se za zniževanje okoljskega vpliva proizvodnje, poleg zniževanja vsebnosti klinkerja v cementih, odloča tudi za druge ukrepe, kot so povečevanje deleža obnovljivih virov električne energije, uporaba recikliranih mineralnih surovin pri proizvodnji klinkerja in postopno zmanjševanje rabe klasičnih fosilnih goriv. Dolgoročno stavimo tudi na preoblikovanje proizvodnje s tehnologijo zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida, brez katere si pomembnega preobrata v gradbeni panogi ne moremo predstavljati. Zato upam, da bomo o tej prelomni temi spregovorili tudi na Delovih podjetniških zvezdah.«

Star Import, d.o.o., generalno zastopstvo za osebna in lahka dostavna vozila Mercedes-Benz v Sloveniji

»Z znamko Mercedes-Benz že več kot 135 let uresničujemo vizijo, da strankam ponudimo celovito in čustveno doživetje, ki temelji na brezčasni zasnovi, vrhunski tehnologiji in natančni pozornosti do detajlov. S svojimi naprednimi rešitvami izkazujemo moč inovacij, skrbimo za varnost vseh udeležencev v prometu in odgovorno ravnamo do okolja. Naša vozila niso le izraz sodobne mobilnosti, temveč odsev vrednot, ki jih živimo – odličnosti, zanesljivosti in odgovornosti. Prav ta pristop ustvarja močno povezanost z našimi strankami in krepi občutek pripadnosti skupnosti, ki ceni izjemnost in verjame v moč nečesa res posebnega – v svet Mercedes-Benza.«

Matej Raspet, direktor marketinga in divizije paketi v Pošti Slovenije »Pošta Slovenije se s svojimi inovacijami, naložbami in strateško usmeritvijo preoblikuje v sodobno, podatkovno podprto in k uporabniku usmerjeno platformo, ki zagotavlja kakovostne in učinkovite storitve ter ostaja zavezana razvoju in napredku. Aktivnosti v smeri digitalizacije in avtomatizacije poslovanja ter zagotavljanja odlične uporabniške izkušnje je prepoznala tudi mednarodna strokovna javnost, ki je Pošti Slovenije na letošnjih World Post & Parcel Awards podelila nagrado najboljši poštni operater leta.«

Bo Slovenija postala novo evropsko središče za inovacije?

Uredniška kampanja se bo osredotočala na sistemske spodbude za inovacije, trajnostne prakse v poslovanju ter na modele povezovanja med znanstvenoraziskovalno sfero in gospodarstvom. FOTO: Depositphotos

Sredstva Evropskega sveta za inovacije za podporo inovacijam v znanstvenoraziskovalni sferi in gospodarstvu so velika priložnost za slovenska podjetja, saj EU želi okrepiti gospodarsko varnost, obenem pa krepiti trg dela in podpirati strateško pomembne sektorje. Temu je namenjena uredba o vzpostavitvi platforme za strateške tehnologije za Evropo (platforma STEP), ki vključuje čisto in digitalno tehnologijo, globokotehnološke inovacije in biotehnologijo.

Kot poudarja ministrstvo za gospodarstvo, bi Slovenija lahko postala novo evropsko središče za inoviranje naprednih in trajnostnih tehnologij. Uveljavljeni Delovi novinarji bodo predstavili različne vidike črpanja sredstev Evropskega sveta za inovacije. Osredotočili se bodo na uspešne modele povezovanja znanosti in podjetništva, strateško pomembne sektorje na področju inovacij in pomanjkanje delovne sile.

V ospredju: vprašanja virov, okolja in odnosi

Tudi za slovensko gospodarstvo je leto 2025 polno izzivov in novih tveganj. FOTO: Depositphotos

Velika konkurenčna prednost evropskih podjetij je trajnost. Tudi kapitalski tokovi se vedno bolj usmerjajo v trajnostne naložbe. Vprašanja virov, okolja in odnosi med zaposlenimi in poslovnimi partnerji stopajo v ospredje strateških usmeritev največjih gospodarskih družb.

V okviru kampanje bomo raziskali okoljske, socialne in upravljavske vidike delovanja podjetij, ki s transparentnim poročanjem o trajnosti krepijo zaupanje strank in drugih deležnikov. Posebno pozornost bomo namenili izzivom pri pridobivanju podatkov od partnerskih podjetij in preverjanju njihove zanesljivosti.

Posebno pozornost bomo namenili tudi naraščajočemu pomenu kibernetske odpornosti. Predstavili bomo dobre prakse upravljanja tveganj, vlogo naprednih tehnologij, kot je generativna umetna inteligenca, ter pomen stalnega usposabljanja zaposlenih. Analizirali bomo tudi, kako se podjetja odzivajo na spremenjene razmere na trgu dela in zakaj je vloga zaposlenih ključna za dolgoročno uspešnost.

Predstavili bomo primere podjetij, ki s prilagojenimi, inovativnimi rešitvami ustvarjajo visoko dodano vrednost na zahtevnih in specializiranih trgih, in se ukvarjali tudi z vprašanjem, kako preoblikovati vodstvene modele v smeri sodelovanja, znanja in dolgoročne vizije.

