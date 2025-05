Ko stroj začne sklepati namesto človeka: kaj o tem menita Škraba in Podjed

To vprašanje bo v središču letošnje konference Mobilne tehnologije 2025, ki jo 4. junija v Ljubljani organizirata medijska hiša Delo in Delov poslovni center. Med nastopajočimi bodo raziskovalci, tehnološki podjetniki in misleci, ki vsak po svoje oblikujejo prihodnost, v kateri bo morda največja odločitev prav to, komu zaupamo nadzor: sebi ali algoritmom?

Kako se učenje seli iz človeka v stroj?

Andrej Škraba FOTO: Vidic Leon

Osrednji govornik Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan, vodja Laboratorija za umetno inteligenco in eden najvplivnejših glasov slovenskega raziskovanja UI, bo s svojim nastopom odprl ključna vprašanja o vlogi pametnih sistemov v vsakdanjem življenju. A to bo šele začetek.

Z njim bodo o prihodnosti mobilnosti in odločanja razpravljali tudi trije sogovorniki, ki jih povezuje razumevanje tako tehnologije kot človeka. Andrej P. Škraba, soustanovitelj hitro rastočega podjetja Astra AI, ki razvija orodja na presečišču umetne inteligence in izobraževanja, bo spregovoril o tem, kako se učenje seli iz človeka v stroj.

Boris Pogačnik, direktor podjetja In Volo in nekdanji podpredsednik hrvaškega tehnološkega samoroga Infobip, bo ponudil izkušnje z globalnega tehnološkega trga. Antropolog in predavatelj izr. prof. dr. Dan Podjed bo kot glas družboslovja opozoril, zakaj digitalizacija ne sme prezreti človeške plati.

Skupaj s številnimi drugimi sogovorniki iz sveta telekomunikacij, bančništva, energetike in kibernetske varnosti bodo odprli teme, ki postajajo osrednje tudi zunaj tehnoloških krogov: kako umetna inteligenca preoblikuje poslovne procese, ali nas mobilne naprave naredijo ranljivejše in kako se v času »pametne« tehnologije spreminja to, kar imamo za človeško odločitev.