Mlada Živa Križ na OFEM zablestela s srebrno kolajno

Na olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM) v Skopju je danes – kakor so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) – zablestela Živa Križ. Obetavna slovenska atletinja se je v metu kopja ovenčala s srebrno kolajno, ki si jo je priborila z metom, dolgim 51,04 metra. Križeva je vodila vse do zadnje serije, v kateri jo je za pičlih 11 centimetrov prehitela Poljakinja Amelia Gibas.

»Kolajne nisem pričakovala, želela sem si doseči osebni rekord in čim boljšo uvrstitev. Po tem, ko sem po prvi seriji vodila, sem ves čas spremljala, kako so metala druga dekleta. Bila sem kar živčna, razmišljala sem o tem, kako bi lahko svoje mete še izboljšala. To mi sicer ni uspelo, ampak sem s svojim dosežkom zelo zadovoljna,« se je veselila Živa Križ.

Živa Remic je zmagala v teku na 400 metrov. FOTO: OKS

Že peta kolajna za Slovenijo

To je bilo že peto odličje za naše zastopstvo na OFEM v Skopju. Živa Remic je bila zlata v teku na 400 metrov, Maksimilijan Žarić je posamičnemu drugemu mestu v streljanju z zračno puško dodal še srebro v dvojicah z Lano Kužnik, gorski kolesar Lenart Dejak pa je bil tretji v krosu.

Le za malo je danes kolajno zgrešila Oriana Lovrec, ki je v metu kladiva s 64,45 metra zasedla četrto mesto, Zarja Žižek pa je bila v teku na 400 metrov z ovirami s časom 1.00.30 sedma. Ženska štafeta v teku na 100-200-300-400 metrov je pristala na 15. mestu; za Slovenijo so tekle Zarja Žižek, Iva Škrabar Dizdarevič, Neja Mantelj in Gaja Kovačec.

Odbojkarska ekipa fantov bo jutri igrala za tretje mesto, odbojkarska ekipa deklet pa za peto mesto. Zmagi so slavili tudi košarkarji in košarkarice, ki nastopajo v Kumanovem; oboji so igrali z domačo reprezentanco Severne Makedonije. Košarkarice so zmagale kar z 79:23, košarkarji pa z 61:46. Košarkarji se bodo za 5. mesto pomerili z Izraelom, košarkarice pa s Finsko.