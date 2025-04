Pomembnost spodbud za prehod na e-mobilnost

K širitvi uporabe brezemisijskih vozil v Sloveniji in za pospešitev razvoja trga alternativnih goriv v prometu je družba Borzen pred kratkim objavila javni poziv za sofinanciranje nakupa električnih vozil samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam z dejavnostjo. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ima za to namenjenih okvirno 1,25 milijona evrov, vloge pa bodo začeli sprejemati 22. aprila.

Omenjenim so v okviru razpisa na voljo nepovratne finančne spodbude za nakup tako novih kot rabljenih vozil na električni pogon. Skupna vrednost nakupa, ki je lahko opravljen v obdobju od vključno 1. junija 2024, pri tem ne sme presegati 65.000 evrov. Koliko bodo ta sredstva lahko pripomogla k širitvi e-mobilnosti, smo vprašali največjega uvoznika osebnih vozil v Sloveniji, Porsche Slovenija, ki obvladuje tretjino trga. »Objava tega razpisa je predvsem odlična novica za vse samostojne podjetnike, ki nameravajo kupiti električno vozilo oziroma so ga morda celo že kupili. S tem razpisom so namreč do subvencije pod enakimi pogoji kot fizične in pravne osebe upravičeni tudi vsi samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost,« je pojasnila Mirela Zupančič, vodja znamke Moon pri Porscheju Slovenija.

Politike subvencioniranja

Poudarila je, da za subvencijo zdaj lahko zaprosijo samostojni podjetniki (s. p.) tudi za nakupe od 1. junija 2024, torej tudi za vozila, za katera so nemara celo dobili zavrnjeno vlogo, saj pretekli razpisi niso vključevali s. p. Pri teh je bilo povpraševanje veliko, nekatere stranke so vozila tudi kupile, a so potem izpadle pri subvencijah, čeprav ni razloga, da bi jih obravnavali drugače kot pravne osebe, je še dodala Mirela Zupančič.

Letos je tako v Evropi kot tudi v Sloveniji spet zaznati povečano zanimanje za električna vozila, pravi Mirela Zupančič, vodja znamke Moon pri Porscheju Slovenija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»V zadnjem času je bilo tudi veliko dvomov in nasprotujočih si informacij predvsem glede subvencij za pravne osebe, češ da sredstev zmanjkuje in da ne bo novega razpisa. V zvezi s tem nas veseli, da se na resornem ministrstvu zelo dobro zavedajo, kako pomembna je predvidljivost politike subvencioniranja. Zagotovili so, da so dodatna sredstva pripravljena in da bo po porabi sredstev tega razpisa takoj objavljen nov. V prihodnosti pa bi bilo smiselno razmisliti tudi o dodatnih razpisih za priključne hibride, ki predstavljajo pomembno vmesno tehnologijo in omogočajo seznanjanje z električno mobilnostjo tudi voznikom, ki so do nje za zdaj še zadržani,« še pravi sogovornica. S subvencijami tudi za priključne hibride bi se to poznalo tudi pri prodaji teh vozil.

Subvencije tudi za e-polnilnice

Subvencije so sicer na voljo tudi za e-polnilnice za fizične osebe ter fizične osebe z dejavnostjo, samostojne podjetnike in pravne osebe, saj je zadostna polnilna infrastruktura prvi pogoj za razvoj električne mobilnosti. Zato so, kot pravi Mirela Zupančič, v tej fazi ustrezne finančne spodbude zelo pomembne. »Najprej so bile spodbude usmerjene v javno polnilno infrastrukturo, kar je seveda prav in nujno. Kljub temu pa je dejstvo, da bodo vozniki električnih vozil tudi v prihodnosti približno 80 odstotkov vseh polnjenj opravili doma ali v službi in prav zato podpiramo razpise Borzena, ki so usmerjeni na zasebne, torej nejavne polnilnice.«

V razpisih je bilo najprej nekaj nerodnosti pri tehničnih specifikacijah, kar pa se je večinoma hitro uredilo, pravi sogovornica in dodaja, da bi si kljub temu želeli, da se spremeni še zahteva iz razpisa, 'da je polnilni kabel dolg najmanj pet metrov', saj to precej omeji nabor polnilnic, ki pridejo v poštev za sofinanciranje. »Če vozniku električnega avtomobila v domači garaži zadostuje polnilnica s štirimetrskim kablom, in te so tudi cenejše, to ne bi smel biti vzrok za zavrnitev subvencije. Podobno velja pri sistemih EMS; nekateri kupci imajo te sisteme doma že pred nakupom polnilne postaje in tudi ti nakupi bi lahko bili upoštevani – trenutno pa mora stranka kupiti sistem EMS, ker je to pogoj za pridobitev subvencije.«

Morebitne težave, ko polnilnica zaradi kakršnegakoli razloga ne deluje, poskušajo še isti dan odpraviti na daljavo. Če to ni mogoče, pa po besedah Mirele Zupančič v dnevu ali dveh na teren pošljejo tehnično ekipo. Če težave takrat ni mogoče odpraviti, se vključi še proizvajalec polnilne postaje. »Težava največkrat nastane zaradi preobremenjenosti električnega omrežja in izpade varovalka, zato je treba sistem potem resetirati, kar traja samo nekaj minut. Morda je nujna tudi posodobitev programske opreme na polnilnici, zaradi česar se delovanje polnilne postaje lahko ustavi in jo je spet treba resetirati. Drugih večjih težav s polnilnimi postajami, ki so enostavne za uporabo, do zdaj nismo zaznali. Večino primerov je zato mogoče rešiti na daljavo, ker jim povemo, kako.«

Širjenje polnilne infrastrukture le v Sloveniji

V Sloveniji v sistemu MOONcharge omogočajo polnjenje na več kot tisoč lokacijah, kar dosegajo v sodelovanju z roaming partnerji. »Od tega je določen delež polnilnic v naši neposredni lasti, natančno število pa se spreminja glede na razvoj projektov in partnerstev. Osredotočeni smo na krepitev in optimizacijo polnilne infrastrukture doma, kjer vidimo največji potencial za podporo e-mobilnosti. Povezani smo tudi z večino roaming partnerjev znotraj Slovenije, zato tudi uporabniki drugih ponudnikov storitev polnjenja lahko polnijo na polnilnicah, ki so v našem sistemu,« še pojasnjuje vodja znamke Moon.

Prvega decembra lani so v Evropi prenehali zagotavljati storitve polnjenja v tujini, zato njihov sistem ne vključuje polnilnic zunaj Slovenije, vendar kot zagotavlja Mirela Zupančič, to ne pomeni, da v prihodnosti tega ne bodo imeli. »To je trenutna odločitev, nismo pa sprejeli odločitve, da pri nas nikoli ne bo tega. Za polnjenje v tujini je za to nujno treba imeti aplikacijo katerega od drugih ponudnikov. Ponudnikov storitev polnjenja za tujino je veliko, tudi naše sestrsko podjetje Moon Power GmbH. To ponudbo, ki pokriva tudi nekaj tujih držav, zdaj promoviramo, za zdaj imajo odprti Nemčijo, Hrvaško in Avstrijo, odpirajo pa se še Francija, Italija in Poljska.«

Mirela Zupančič: V prihodnje načrtujejo nadaljnje širjenje mreže v Sloveniji, predvsem z dodajanjem novih polnilnih točk na območjih z visoko frekvenco uporabnikov in nadgradnjo postaj z zmogljivejšimi tehnologijami, kot so hitre DC-polnilnice. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V prihodnje načrtujejo nadaljnje širjenje mreže v Sloveniji, predvsem z dodajanjem novih polnilnih točk na območjih z visoko frekvenco uporabnikov in nadgradnjo postaj z zmogljivejšimi tehnologijami, kot so hitre DC-polnilnice. »Obenem bomo tudi v prihodnje poglabljali sodelovanje z roaming partnerji, da bo naša mreža ostala najobsežnejša in do uporabnikov prijazna, s poudarkom na preprosti dostopnosti in inovativnih rešitvah za energetsko učinkovitost. Verjamemo, da bomo s tem še dodatno spodbudili prehod na trajnostno mobilnost v Sloveniji.«

Na vprašanje, kdo so poleg Etrela dobavitelji njihovih polnilnic, je Mirela Zupančič odgovorila, da večino opreme kupujejo prek sestrskega podjetja Moon Power GmbH. In tudi Etrel je zdaj njihov dobavitelj, zato ne kupujejo več neposredno od Etrela. »Dogodki v zvezi z Etrelom so nas neprijetno presenetili, a smo na srečo relativno hitro našli dobro dolgoročno rešitev, zato večjega vpliva na naše poslovanje ni bilo.«

Polnilnice za večstanovanjske zgradbe

Zanimanje za e-polnilnice v starejših večstanovanjskih zgradbah se sicer povečuje, vendar so izzivi, kot so prilagoditev električne infrastrukture in usklajevanje med stanovalci, pogosto kompleksni, saj je nujno soglasje večine, če ne vseh stanovalcev, ki ga je zelo težko doseči. Zato se v Porscheju Slovenija zdaj osredotočajo predvsem na novogradnje, kjer že uspešno izvajajo projekte polnilne infrastrukture, prilagojene potrebam stanovalcev.

»Ponujamo namreč celovite rešitve, od načrtovanja do vzdrževanja polnilnic, kar zagotavlja zanesljivo in priročno polnjenje. Tudi v starejših zgradbah vidimo velik potencial, saj s pravim pristopom, na primer z modularnimi sistemi ali delitvijo stroškov, lahko olajšamo prehod na e-mobilnost tudi tam. Smo odprti za sodelovanje z upravniki in stanovalci starejših objektov ter pripravljeni zagotoviti prilagojene rešitve, ki upoštevajo specifične omejitve teh zgradb. Verjamemo, da se bo povpraševanje po takih projektih v prihodnje še povečevalo, saj električna mobilnost postaja del vsakdana.«

Energetska samopreskrba

Dandanes je energetska samopreskrba zelo pomembna. Do zdaj so prodali približno 370 sončnih elektrarn in 30 hranilnikov energije. Na vprašanje, kako se je uveljavila novost za širše povezovanje uporabnikov njihovih storitev na področju električne energije, to je združevanje v energetsko skupnost uporabnikov, pa je sogovornica odgovorila, da so v sodelovanju s podjetjem Ngen že sklenili prve pogodbe, povpraševanje pa še naprej ostaja. Predvsem po ukinitvi NET-meteringa opažajo povečano zanimanje za njihovo ponudbo MOONelektrike, ki je, kot pravi, »posebej privlačna za lastnike sončnih elektrarn«.

Lani se je zmanjšala prodaja električnih vozil nasploh; poleg tega je tudi ukinitev letnega NET-meteringa vplivala na dinamiko trga, vključno z znamko Moon, ki je tesno povezana z e-mobilnostjo in samopreskrbnimi energetskimi rešitvami. »Pri znamki Moon opažamo, da se kupci kljub upadu zanimanja za električna vozila še vedno zavedajo dolgoročnih prednosti trajnostne mobilnosti, kot so nižji obratovalni stroški in manjši okoljski odtis. Naša strategija je še vedno osredotočena na celostne rešitve – od polnilne infrastrukture do sončnih elektrarn in hranilnikov energije –, ki omogočajo uporabnikom večjo energetsko neodvisnost.«

V letošnjem letu je tako v Evropi kot tudi v Sloveniji, poudarja Mirela Zupančič, spet zaznati povečano zanimanje za električna vozila – v Sloveniji je v prvih dveh mesecih delež električnih vozil med vsemi novimi avtomobili znašal več kot deset odstotkov, torej je bil vsak deseti prodani avtomobil električen. »Ukinitev letnega NET-meteringa je res zmanjšala privlačnost sončnih elektrarn za nekatera gospodinjstva, vendar pri Moonu vidimo priložnost v prilagajanju novim razmeram. Naše rešitve, kot je sistem optiMOON, omogočajo optimizacijo porabe, s čimer uporabniki še vedno dosegajo velike prihranke. Poleg tega so padajoče cene solarnih tehnologij in subvencije za hranilnike dodatni dejavniki, ki ohranjajo donosnost investicij.« Hkrati verjamejo, da se bo povpraševanje po integriranih energetskih sistemih, ki združujejo e-mobilnost in samopreskrbo, v prihodnje spet povečalo, saj se zavedanje o trajnosti in energetski neodvisnosti krepi.