Zakaj v Sloveniji še ni spletne prodaje novih vozil

Spletno nakupovanje postaja vse pomembnejši način prodaje. Vendar se v Sloveniji nikakor ne uveljavi spletna prodaja novih vozil. Razlog za to pa so nesorazmerne zahteve v zakonu o varstvu potrošnikov.

Pred kratkim se je zaključila javna obravnava predloga novele zakona o varstvu potrošnikov, nanjo pa so v sklopu pripomb, ki so jih pripravili predstavniki gospodarstva, združeni v različnih sekcijah na Trgovinski zbornici Slovenije, podali svoje mnenje tudi v sekciji za osebna motorna vozila. Omenjeni zakon namreč ne razlikuje med spletno prodajo oblačil in avtomobilov.

Kaj to pomeni, nam je pojasnil Slavko Ažman, ki sodeluje v omenjeni sekciji, sicer pa je tudi član upravnega odbora in vodja sekcije Trajnostna mobilnost v Partnerstvu za trajnostno gospodarstvo CER in vodja poslovnega upravljanja v Porscheju Slovenija. »Sedanja dikcija v zakonu pomeni, da ima kupec tako pri spletnem nakupu oblačil ali avtomobilov možnost, da v 14 dneh odstopi od pogodbe, vrne blago in dobi kupnino povrnjeno. Zakon potrošniku omogoča, da pri spletnem nakupu kupljeno vozilo registrira, vozi 14 dni, nato pa ga vrne in dobi vrnjeno celotno kupnino. Čeprav avtomobil v trenutku registracije postane rabljeno vozilo in se njegova tržna vrednost precej zniža, je po zakonu njegov strošek samo 'poštnina'. In prav zaradi tega v Sloveniji nimamo spletne prodaje novih vozil,« še poudarja Slavko Ažman.

Nesorazmerne zakonske zahteve

Zato so tudi predlagali rešitev, ki bi odpravila nastale ovire. Zakon o varstvu potrošnikov namreč že zdaj predvideva 13 izjem od pravice potrošnika do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo. Sogovornik pravi, da to zdaj velja za blago, izdelano po naročilu, hitro pokvarljivo blago, zapečatene avdio- ali videoposnetke ter računalniške programe, časopise in revije. »Kot štirinajsta izjema, kdaj potrošnik ne more več odstopiti od na daljavo sklenjene pogodbe, bi bil nakup novih motornih vozil, če je bilo vozilo že registrirano, ne glede na vrsto registrske tablice, vključno z začasno in preizkusno registracijo in registracijo za izvoz.«

Že vnaprej pa odgovarjajo na dilemo, da bi s tem precej omejili pravice potrošnika, kar ni dopustno. »To ne drži, saj teh pravic v praksi potrošnik že zdaj nima, ker prav zaradi nesorazmernih zakonskih zahtev v Sloveniji ni spletne prodaje novih avtomobilov in tudi ni možnosti odstopa od nakupa že registriranega novega vozila. Poleg tega bi imel po novi ureditvi kupec možnost, da do registracije podrobno prouči predmet nakupa, ki je povsem primerljiva z možnostjo proučitve pri nakupu v avtomobilskem salonu,« še pojasnjuje Ažman.

Vsak lahko opravi testno vožnjo

Kako pa bi kupec potem lahko dobro preizkusil vozilo pred nakupom, saj mora biti za vožnjo avtomobil tudi registriran? »Naj poudarim, da imajo ravno zato vsi kupci možnost opraviti testno vožnjo s posebej za te namene registriranim testnim vozilom iz avtomobilskega salona – in to še preden se za nakup sploh odločijo. Možnost testne vožnje imajo prav vsi kupci, večina ponudnikov avtomobilov omogoča tudi spletno rezervacijo testne vožnje,« še dodatno pojasnjuje Slavko A-man.

Zato se tudi ne strinjajo z argumenti, da se zakon z vsemi potrebnimi izjemami že ukvarja, zato spremembe niso potrebne, saj to po njihovem mnenju ne drži. »Nikakor ni logično, da potrošnik v Sloveniji ne more, na primer, vrniti prebranega časopisa, lahko pa brez vsakršnih obveznosti vrne voženo in registrirano vozilo, čeprav je njegova tržna vrednost zaradi tega nižja za več tisoč evrov.«

Naj spomnimo, da predlog novele zakona o varstvu potrošnikov po navedbah ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport vključuje prenos treh evropskih direktiv, ki nadgrajujejo preglednost informacij o trajnostni naravi izdelkov, pravico do popravila in zaščito potrošnikov pri sklepanju pogodb o finančnih storitvah na daljavo. Glede tega se podjetjem nalaga, da morajo potrošniku poslati opomnik o možnosti odstopa od pogodbe in o postopku za odstop v primeru, da potrošnik predhodne informacije dobi manj kot en dan pred tem, ko pogodba zanj postane zavezujoča.

Za vse vrste pogodb, sklenjene na daljavo prek spletnega vmesnika, se na novo uvaja tako imenovani gumb za odstop od pogodbe, ki potrošniku omogoča, da prek spletnega vmesnika podjetja izpolni spletno obvestilo o odstopu od pogodbe, podjetje pa mu nato pošlje potrdilo o prejemu obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov.