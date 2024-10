»Se spomnite časov, ko smo za plačevanje morali uporabljati telefone?«

Tehnologija, ki je danes že na voljo, postavlja temelje za revolucijo v trgovini in lahko prinese koristi milijardam prodajalcev, posameznikom in celotnim gospodarstvom. Vendar pa ta tehnologija še ni enakomerno razširjena ali povezana na način, ki bi zagotavljal brezhibno uporabniško izkušnjo, ki jo mlajše generacije in tisti, ki bodo sledili, pričakujejo kot nekaj samoumevnega.

Predstavljajte si, da je vaša povezava z banko kot digitalni nadzorni center, preko katerega imate popoln nadzor nad uporabo svojih podatkov. Lahko bi izbrali, katere druge vire želite povezati in kdo ima dostop do podatkov, ki jih želite deliti. Tako bi nadzorni center lahko poleg vaših osnovnih bančnih transakcij in kartičnih plačil povezal tudi podatke, kot so število narejenih korakov, zgodovina lokacij, koledar ali račun programa zvestobe v kavarni. Vključil bi lahko tudi transakcije z več računov, na primer s kreditne kartice, ki jo uporabljate samo v nujnih primerih. Vse bi bilo na združeno na enem mestu, brez potrebe po preklapljanju med aplikacijami.

Svoj osebni sistem bi lahko nastavili tako, da bi avtomatizirali izbire. Na primer: Če grem v kavarno, želim najprej uporabiti točke zvestobe, nato pa debetno stanje na glavnem računu. Ali: Če porabim več kot 250 funtov, želim plačilo razdeliti na tri obroke.

V tem digitalnem nadzornem centru, kjer vašim podatkom varnost zagotavlja ključ, povezan z biometričnimi podatki, bi lahko umetna inteligenca ponudila nasvete in personalizirane izbire, poiskala ponudbe, ki ustrezajo vašim željam, ali vam pomagala privarčevati. Prodajalci bi medtem za prepoznavanje vrednosti lahko izbrali različne načine – podobno kot nekatere aplikacije nagrajujejo uporabnike s prenosljivimi točkami za število prehojenih korakov.

Vprašali smo se, kakšne izkušnje bi lahko nekatere od teh inovacij prinesle potrošnikom in malim podjetjem, in v ta namen obiskali kavarno Chalk Coffee, majhno neodvisno kavarno v Chesterju v Veliki Britaniji, ter jih preizkusili na njenih strankah:

Je torej prihodnost že tukaj? No … delno.

Pričakovanja glede brezhibnih izkušenj so višja kot kdaj prej. In če tehnologija za to že obstaja, kaj nas potem zavira? Velik del te zgodbe so podatki. Več je treba storiti za poenostavitev in standardizacijo deljenja podatkov ter prenesti izbiro v roke potrošnikov in malih podjetij.

Natančneje, menimo, da bo demokratizacija podatkov – uvedba ukrepov, ki potrošnikom dajejo nadzor nad tem, katere podatke želijo deliti, kako, kdaj in s kom – povečala zaupanje. Nedavna Visina študija med 12.000 Evropejci je pokazala, da 69 % vprašanih meni, da imajo podjetja več koristi od uporabe njihovih podatkov kot oni sami. Poleg tega:

• Ljudem je bolj pomembno, »kako bodo podatki uporabljeni« kot »osebne koristi, ki jih bodo imeli«.

• Ko potrošniki dobijo več nadzora nad uporabo podatkov, jih bodo pogosteje delili z družbami, ki podatke odgovorno uporabljajo.

• Dajanje večjega nadzora potrošnikom nad njihovimi podatki nagradi podjetja, ki to omogočijo, z večjim zaupanjem.

Kaj pa dostopnost? Medtem ko deli sistema že obstajajo, menimo, da je priložnost v tem, da jih združimo v brezhibno, medsebojno povezano uporabniško izkušnjo, ki jo tehnologija lahko omogoči.

Dostopnost pa je tudi vprašanje realnosti. Generativna umetna inteligenca na primer odpira veliko možnosti za izboljšanje in personalizacijo izkušenj. Vendar smo vsi že videli ali slišali za kakšne smešne ali nenavadne rezultate, ki jih včasih lahko ustvari – izkušnja ni vedno popolna. A z Moorovim zakonom (ki pravi, da se računalniška moč podvoji vsakih dve leti) je čas do hitrih izboljšav vse krajši.

Nekaj za vsakogar

Tehnološki napredek lahko in bo koristil ljudem, podjetjem in gospodarstvom. Opravili smo nekaj raziskav in pripravili napovedi o otipljivih družbeno-ekonomskih koristih, ki bi jih te inovacije lahko prinesle.

Naj vaš digitalni dvojnik dela za vas

Evropejci bi lahko vsako leto prihranili do 250 milijard evrov, če bi sprejeli digitalna orodja za upravljanje, kot je umetna inteligenca, za pomoč pri upravljanju svojih financ. (To pomeni 15–30 milijard funtov samo v Veliki Britaniji!)

Zaupanje je še vedno težava; 40 % vprašanih je dejalo, da je njihova pripravljenost zaupati osebne podatke manjša, če gre za umetno inteligenco.

Vendar se to spreminja, 36 % jih danes umetni inteligenci zaupa bolj kot pred enim letom, med pripadniki generacije Z pa to število naraste na 47 %.

In ne gre samo za nove primere uporabe. Umetno inteligenco že desetletja uporabljamo za zaščito plačilnega ekosistema in preprečevanje goljufij. Nedavna prelomna pilotna študija je pokazala, kako bi lahko umetna inteligenca Veliki Britaniji prihranila več kot 330 milijonov funtov letno pri goljufijah in prevarah z osebnimi plačili.

Vaš potni list

Biometrične zaščite – na digitalni denarnici ali osebni izkaznici – bi lahko zmanjšale zaplete z gesli ter podjetjem v Veliki Britaniji in EU prinesle do 43 milijard evrov dodatne prodaje letno. Biometrija bi v isti regiji lahko tudi zmanjšala goljufije za 483 milijonov evrov na leto.

Kombinacija digitalnih osebnih izkaznic in biometrije lahko olajša stvari in zaščiti ljudi ter podjetja.

Od vprašanih je 43 % dejalo, da bi se počutili bolj varno z biometrično zaščito kot s tradicionalnimi metodami.

Biometrija bi lahko odklenila tudi potencial digitalnih osebnih izkaznic, ki bi omogočile dostop do številnih storitev – od zdravstvene oskrbe do bančništva in e-trgovine – in morda celo nadomestila fizični potni list.

Vaša izbira namesto vaših možnosti

Evropski trgovci, ki bi v svoj spletni nakupovalni proces vključili možnost plačila Click to Pay, bi lahko povečali prihodke za do 30 %, kar bi v Veliki Britaniji in EU prodajo malih in srednje velikih podjetij letno povečalo za kar 51 milijard evrov.

Prešli smo s sistemov ‘podpiši, potegni in vstavi’ – linearnih in fiksnih izkušenj – na številne nove načine interakcije s prodajalci in ponudniki storitev.

Potencialna uvedba prilagodljivega digitalnega nadzornega centra bi lahko prinesla številne koristi. Omogočila bi preprosto prilagajanje izbire in pogojev plačil ter deljenja podatkov za prodajalce in potrošnike.

Poleg tega bi bila lahko prilagodljiva – omogočala bi na primer morebitno prihodnjo integracijo novih oblik vrednosti, kot so točke zvestobe ali štetje število korakov, ponujala bi več izbire in prilagodljivosti, podprte z žetoni.

Od vprašanih je 60 % dejalo, da bi nakup opravili drugje, če podjetje ne bi ponujalo plačilnih možnosti, ki jih imajo najraje

Vstopimo v »fizgitalni« svet

Naj bo šlo plačevanje z gibom, glasom ali celo z avtomobilom – s pomočjo povezane tehnologije in geolokacije za plačevanje cestnin, goriva ali kave na poti, vse z rokami na volanu –, vgrajene finance ne bodo več novost, temveč standard.

Izkušnja naslednje generacije pomeni brezhibno vključitev v osebni kontekst in okolje, brez potrebe po preklapljanju med različnimi platformami ali aplikacijami. Morda bi lahko celo zameglila meje med fizičnim in digitalnim svetom.

Inovacije so ključne! Od vprašanih je 40 % povedalo, da bi razmislili o menjavi banke, če ta ne bi ohranjala koraka z najnovejšimi inovacijami in trendi.

Da ne govorimo o praktičnosti. Od vprašanih je 14 % dejalo, da so kdaj že opustili nakup, ker niso želeli vstati in poiskati svoje fizične kartice!

Od milijonov do milijard prodajalcev

67 % malih in srednje velikih podjetij v Evropi je danes digitaliziranih. Če bi zapolnili še to 33-odstotno vrzel, bi to lahko vodilo do letnega povečanja prihodkov za več kot 200 milijard evrov v realnem znesku (ko bi bila podjetja digitalizirana).

Vsakdo lahko danes postane prodajalec v le nekaj klikih.

Umetna inteligenca lahko podpira te 'nanoprodajalce' pri širjenju njihovega poslovanja, pri čemer je 71 % malih in srednje velikih podjetij ter podjetnikov menilo, da bi umetni inteligenci, če bi jim lahko pomagala rasti, to na nalogo zaupali.

Na splošno bo za prihodnja podjetja ključnega pomena dostop do infrastrukture in storitev, ki se prilagajajo njihovim raznolikim in dinamičnim potrebam – podpirajo različne valute, načine plačevanja in platforme ter ponujajo dodatne storitve, kot so analitika, programi zvestobe in dodatna zaščita pred prevarami.

Tehnologija, ki se je še pred ne tako davnim zdela kot nekaj iz znanstvenofantastičnega filma, je na pragu tega, da omogoči še bolj brezhibne izkušnje in sprosti milijarde evrov gospodarske vrednosti v Evropi. In to se bo zgodilo hitreje, kot si lahko predstavljate!

Alenka Mejač Krassnig, direktorica za Slovenijo, Visa

