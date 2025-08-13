  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Žerdin: Moja nesramna misel je, da bo Putin zahteval vrnitev Aljaske

    Ali Žerdin in Janez Markeš komentirata poteze ameriškega predsednika, njegovo skorajšnje srečanje s Putinom in (ne)ukrepanje glede dogajanja v Gazi.
    Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Voranc Vogel
    R. I., Video: Marko Feist
    13. 8. 2025 | 17:11
    13. 8. 2025 | 17:11
    3:16
    A+A-

    Donald Trump je v ponedeljek napovedal prevzem nadzora nad policijo v Washingtonu in napotitev nacionalne garde, v torek pa so se na ulicah ameriške prestolnice zares pojavila oklepna vozila in vojaki v kamuflažnih uniformah.

    Medtem ko Bela hiša poroča o prvih uspehih akcije, se krepijo obtožbe o avtoritarnem pritisku, zlorabi oblasti in o napačnih prioritetah vlade.

    image_alt
    Trumpov prevzem prestolnice Washington: nacionalna garda in Pam Bondi

    »Cilj akcije je ponovna vzpostavitev reda v Washingtonu, simptom nereda so pa brezdomci, ki taborijo po ulicah prestolnice. Kaj meniš o tem?« je sogovornika vprašal Ali Žerdin.

    »V Sloveniji je pred kratkim začel veljati zakon o gradnji neprofitnih stanovanj. Slovenija se torej nekako trudi mladim družinam in mladim ljudem omogočiti dostojno bivanje. Država zaznava noto socialne pravičnosti. Ob enakem času je Trump naznanil nacionalno gardo v prestolnici, kar pove veliko o prioritetah,« meni Janez Markeš.

    Pripadniki nacionalne garde v Washingtonu. FOTO: Annabelle Gordon/Reuters
    Pripadniki nacionalne garde v Washingtonu. FOTO: Annabelle Gordon/Reuters

    Obenem opozarja, da prihaja do redukcije normalnega, kultiviranega, urbanega jezika na nekaj zgolj fraz. Potegne vzporednice s knjigo Lingua tertii Imperii (v slovenščini Govorica tretjega rajha, op. a.), v kateri Victor Klemperer razišče danes vsem dobro znane posledice takšne govorice. 

    Žerdin gre medtem v drugo skrajnost: »Beavis in Butt-Head sta se preselila v moderno politiko, v sedanji politični žargon. Kratke fraze in geste so nekaj vsakdanjega.«       

    Gaza, Madonna in papež 

    Komentatorja nato pogovor preselita na Aljasko. Kot je obelodanil na svojem družbenem omrežju truth social, se bo tam Trump namreč srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

    Žerdina skrbi, da bi lahko voditelja sklenila dogovor, ki bi Rusiji vrnil Aljasko. Markeš pa meni, da »se ne bo zgodilo nič posebnega razen tega, da bo Putin, za katerim je spisana mednarodna tiralica, stopil na ameriška tla.«

    Za konec predebatirata še situacijo v Gazi, ki se kljub raznoraznim opozorilom in svarilom mnogih funkcionarjev ne izboljšuje. 

    image_alt
    Arabsko taktiziranje v časih genocida

    »Če bi se papež, Antonio Guterres in še nekateri, ki se imajo za verske in moralne voditelje sveta, napotili v Izrael, v Gazo, jih Netanjahu ne bi mogel ustaviti,« karikira Markeš.

    »To, da je Madonna, pa četudi provokativno, izrekla, da naj gre papež v Gazo, je bilo pravilno. Mir je tako poškodovan, da so potrebni ekstremni ukrepi. Kaj pa imajo religije še sploh za povedati, če o zadevah, ki tangirajo mir, ne morejo povedati in storiti nič?« zaključi.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    ZDA

    Trump nastavil novega šefa ameriške državne statistike

    Prejšnjo direktorico je v začetku avgusta odpustil zaradi slabih podatkov o zaposlovanju, zdaj pričakuje, da »bodo številke bolj poštene in točne«.
    12. 8. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Poletje na platnu in med platnicami

    Apokaliptični časi kličejo po duhovitosti

    S sloganom Ne ga lomit! letošnja edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami, ki prepleta literaturo in film, v središče postavlja humor.
    Pia Prezelj 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Slovenski patriotizem mora vedno vsebovati krepko dozo antifašizma

    V koroškem spominu na partizanski odpor je še bolj kot v Sloveniji antifašistični boj neločljivo povezan niti ne z domoljubjem, temveč z rodoljubjem.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Komentar

    Institucije na tnalu politike

    Tudi ravnanje naših najvišjih odločevalcev glede guvernerja Banke Slovenije ni po političnem modusu operandi daleč stran od Trumpovih kadrovskih mahinacij.
    Miha Jenko 8. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Hitra hrana

    V Slovenijo prihaja ameriški velikan Taco Bell: denar za širitev dobili od EBRD

    Trideset restavracij Taco Bell in KFC v Sloveniji, Hrvaški in na Zahodnem Balkanu do 2027. ZPS: Širitev prispeva k normalizaciji nezdravega prehranskega okolja.
    Maja Prijatelj Videmšek 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Odkrite nepravilnosti

    Tudi ESČP je zavrnilo nekdanjega veleposlanika Petra Reberca

    Tožnik je trdil, da mu je bila z nezakonito preiskavo kršena pravica do zasebnosti in dostojanstva.
    Aleksander Brudar 12. 8. 2025 | 05:04
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Žižek: Nujna je revolucija, ta pa je mogoča le, ko upanja ni

    Slovenski filozof v novem eseju razkriva, zakaj je liberalna levica s poudarjanjem prebujenske kulture odprla vrata desničarskemu populizmu.
    Žan Urbanija 12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    V projektu za podporo inovacijam na področju zdravja tudi slovenska podjetja

    Tech4Cure se osredotoča na ustvarjanje inovativnih medicinskih pripomočkov z naprednimi in novimi digitalnimi oz. na umetni inteligenci zasnovanimi rešitvami.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    od srede do sredeAli ŽerdinJanez Markešpodcastpogovor

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Žerdin: Moja nesramna misel je, da bo Putin zahteval vrnitev Aljaske

    Ali Žerdin in Janez Markeš komentirata poteze ameriškega predsednika, njegovo skorajšnje srečanje s Putinom in (ne)ukrepanje glede dogajanja v Gazi.
    13. 8. 2025 | 17:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Embargo

    Iz Luke Koper kljub slovenskemu embargu odplul tovor za izraelskega orožarja

    Mors pojasnjuje, da je bil tovor v Sloveniji še pred sklepom vlade o prepovedi tranzita orožja v Izrael in da sklep nima retroaktivnega učinka.
    13. 8. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Razmere na cestah

    Na primorski avtocesti odstranili posledice prometne nesreče

    Avtocesta je bila zaprta zaradi padca motorista pred priključkom Unec v smeri proti Kopru.
    13. 8. 2025 | 16:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pritiski na kulturo in znanost

    V Smithsonianu preiskava o usklajenosti s Trumpovo »ameriško izjemnostjo«

    Za začetek bodo prečesali osem muzejev, med njimi celo muzeja narave ter zračnih in vesoljskih poletov.
    13. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred srečanjem Trumpa in Putina

    Ukrajina le pretveza za srečanje, v resnici pa se bo razpravljalo o celem paketu vprašanj?

    Za Ruse bo minimalni izkupiček vrha na Aljaski vsaj deblokada dvostranskih odnosov.
    Boris Čibej 13. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Razmere na cestah

    Na primorski avtocesti odstranili posledice prometne nesreče

    Avtocesta je bila zaprta zaradi padca motorista pred priključkom Unec v smeri proti Kopru.
    13. 8. 2025 | 16:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pritiski na kulturo in znanost

    V Smithsonianu preiskava o usklajenosti s Trumpovo »ameriško izjemnostjo«

    Za začetek bodo prečesali osem muzejev, med njimi celo muzeja narave ter zračnih in vesoljskih poletov.
    13. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pred srečanjem Trumpa in Putina

    Ukrajina le pretveza za srečanje, v resnici pa se bo razpravljalo o celem paketu vprašanj?

    Za Ruse bo minimalni izkupiček vrha na Aljaski vsaj deblokada dvostranskih odnosov.
    Boris Čibej 13. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo