Žerdin: Moja nesramna misel je, da bo Putin zahteval vrnitev Aljaske

Donald Trump je v ponedeljek napovedal prevzem nadzora nad policijo v Washingtonu in napotitev nacionalne garde, v torek pa so se na ulicah ameriške prestolnice zares pojavila oklepna vozila in vojaki v kamuflažnih uniformah.

Medtem ko Bela hiša poroča o prvih uspehih akcije, se krepijo obtožbe o avtoritarnem pritisku, zlorabi oblasti in o napačnih prioritetah vlade.

»Cilj akcije je ponovna vzpostavitev reda v Washingtonu, simptom nereda so pa brezdomci, ki taborijo po ulicah prestolnice. Kaj meniš o tem?« je sogovornika vprašal Ali Žerdin.

»V Sloveniji je pred kratkim začel veljati zakon o gradnji neprofitnih stanovanj. Slovenija se torej nekako trudi mladim družinam in mladim ljudem omogočiti dostojno bivanje. Država zaznava noto socialne pravičnosti. Ob enakem času je Trump naznanil nacionalno gardo v prestolnici, kar pove veliko o prioritetah,« meni Janez Markeš.

Pripadniki nacionalne garde v Washingtonu. FOTO: Annabelle Gordon/Reuters

Obenem opozarja, da prihaja do redukcije normalnega, kultiviranega, urbanega jezika na nekaj zgolj fraz. Potegne vzporednice s knjigo Lingua tertii Imperii (v slovenščini Govorica tretjega rajha, op. a.), v kateri Victor Klemperer razišče danes vsem dobro znane posledice takšne govorice.

Žerdin gre medtem v drugo skrajnost: »Beavis in Butt-Head sta se preselila v moderno politiko, v sedanji politični žargon. Kratke fraze in geste so nekaj vsakdanjega.«

Gaza, Madonna in papež

Komentatorja nato pogovor preselita na Aljasko. Kot je obelodanil na svojem družbenem omrežju truth social, se bo tam Trump namreč srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Žerdina skrbi, da bi lahko voditelja sklenila dogovor, ki bi Rusiji vrnil Aljasko. Markeš pa meni, da »se ne bo zgodilo nič posebnega razen tega, da bo Putin, za katerim je spisana mednarodna tiralica, stopil na ameriška tla.«

Za konec predebatirata še situacijo v Gazi, ki se kljub raznoraznim opozorilom in svarilom mnogih funkcionarjev ne izboljšuje.

»Če bi se papež, Antonio Guterres in še nekateri, ki se imajo za verske in moralne voditelje sveta, napotili v Izrael, v Gazo, jih Netanjahu ne bi mogel ustaviti,« karikira Markeš.

»To, da je Madonna, pa četudi provokativno, izrekla, da naj gre papež v Gazo, je bilo pravilno. Mir je tako poškodovan, da so potrebni ekstremni ukrepi. Kaj pa imajo religije še sploh za povedati, če o zadevah, ki tangirajo mir, ne morejo povedati in storiti nič?« zaključi.