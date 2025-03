Druga električna škoda

Škoda je v Sloveniji začela prodajati svoji drugi električni model, elroq. Ime malce spominja na model karoq, ki je prav tako športni terenec, a s klasičnim pogonom. Elroqa zelo približno lahko poenostavimo v električnega karoqa.

Toda elroq pač ni karoq, v katerega bi namesto bencinskega vgradili električni motor. Gre za SUV, dolg 4,5 metra, pripravljen je na že dobro znani osnovi koncerna Volkswagen z oznako MEB, namenjeni izključno električnim avtomobilom, in ima v osnovi zadnji pogon.

V slogu znamke je elroq prostoren izdelek, tako spredaj kot zadaj, tudi v prtljažniku. Ima nekaj novih oblikovnih poudarkov (s tržno oznako modern solid), ti še najbolj izstopajo v sprednjem delu avtomobila, na katerem je zdaj ime znamke namesto znaka, maska je bolj zaprta, minimalistično delujejo luči s svetečimi diodami. Zadaj je bolj podoben manjšim športnim terencem znamke, ki jih že poznamo. V notranjosti je več podobnosti na primer z večjim električnim modelom enyaqom, izstopa velik sredinski zaslon na dotik.

Enyaq je dolg 4,5 metra, lahko ima po tri različne motorje in baterije. FOTO: Gašper Boncelj

Kljub zadnjemu pogonu avtomobili koncerna Volkswagen s te platforme nimajo sprednjega prtljažnika, frunka. Jim pa v primeru elroqa to morda lahko oprostimo, saj se zdi zadnji prtljažnik s 470 litri kar prostoren in ima uporabno obliko. Prav v tem delu vozila so se potrudili z nekaterimi praktičnimi rešitvami: na notranji strani prtljažnih vrat je mreža za shranjevanje polnilnega kabla, še en je spravljen pod dvojnim dnom prtljažnika, v robu prtljažnih vrat je strgalo za šipo, prtljažno polico lahko namestimo višje ali nižje.

Notranjost vsaj spredaj ni revolucija. FOTO: Gašper Boncelj

Prtljažnik ima kar nekaj praktičnih rešitev. FOTO: Škoda

Elroqa ponujajo s tremi različno zmogljivimi baterijami (52, 59 in 77 kWh), tudi z različno močnimi motorji (125, 150 in 210 kW). Imajo oznake elroq 50, elroq 60 in elroq 85. Glede na zmogljivost baterije in pogona govorijo o uradnem dosegu 375, 403 in 581 kilometrov, v realnosti pričakujemo nižje vrednosti, odvisno od vremena in načina vožnje. Z izmeničnim tokom se lahko elroq polni z močjo 11 kW, z enosmernim pa tja do 175 kW, tudi to hitrost bo treba doživeti v praksi.

Izdelujejo ga skupaj z enyaqom in octavio v Škodinem središču v Mladi Boleslav. Cene? Elroq z najmanjšo baterijo v Sloveniji velja nekaj manj kot 35 tisoč evrov, z večjo 36 tisoč, z največjo pa 41 tisočakov, seveda vse še brez subvencije. Za model z vstopno ceno je na voljo najvišja subvencija, za preostali dve izvedbi nekaj manjša.

Elroq je naslednji v vrsti modelov koncerna VW s skupne platforme za električna vozila MEB. FOTO: Gašper Boncelj

Naj omenimo, da bo čez čas na voljo elroq s štirikolesnim pogonom, ta bo imel še motor na sprednji osi, pripravili bodo tudi bolj športno izvedbo. Letos pri slovenskem zastopniku za elroqa računajo na 250 kupcev. Zanimivo bo videti, ali bo med njimi kaj več fizičnih oseb kot doslej, električnega enyaqa so kupovala predvsem podjetja. Ko smo vprašali, s katerimi modeli naj bi elroq najbolj tekmoval, nam je direktor znamke Škoda pri Porscheju Slovenija Petr Podlipny dejal, da je bolj kot tekmeci pomembno stabilno okolje z različnimi dejavniki, odločilnimi za uveljavljanje električne mobilnosti.

Pri Škodi bodo na električno temo morda še pred poletjem poslali na trg prenovljenega enyaqa, prihodnje leto bo nemara že čas za velik električni SUV, ki so ga nakazali s študijo vision 7S, tudi za model epiq, najmanjši električni avtomobil znamke. Menda bodo zatem pripravili še električno izvedbo octavie.