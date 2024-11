Banka, ki je postala atraktivna za mlade talente (video)

Kako v tako obsežnem in raznolikem bazenu talentov na trgu dela privabiti ustrezne strokovnjake? V NLB imajo recept, ki je v preteklosti pritegnil številne nadarjene posameznike, ki so pri njih začeli svojo kariero in jo uspešno nadgrajevali na različnih področjih.

Kaj torej NLB ponuja mladim strokovnjakom, ki jih privlači svet financ in bančništva? Kakšne priložnosti za napredovanje in osebni razvoj čakajo tiste, ki se odločijo za to pot? Odgovor smo dobili iz prve roke, pri treh ambicioznih in uspešnih zaposlenih v NLB – Mitji Ahčinu, Alenu Miškiću in Viktorju Kukuneshu. Vsak s svojo zgodbo, jasnim ciljem in s skupno strastjo do dela. Njihove izkušnje hitro razblinijo dvome o tem, ali je bančništvo lahko atraktivna poklicna izbira.

Alen Miškić: od pripravništva na blagajni do vodenja oddelka

Zgodba Alena Miškića je odličen primer, kako v NLB izvajajo svojo kadrovsko strategijo. Ko je leta 2010, star komaj 19 let, začel svojo kariero kot pripravnik na blagajni, si ni predstavljal, kam ga bo pripeljala njegova pot. Vzporedno z delom je pridno študiral, kar mu je omogočilo hitro napredovanje v oddelek za poslovanje z velikimi podjetji. NLB mu je kasneje financirala tudi podiplomski študij, s čimer so podprli njegov nadaljnji razvoj. Leta 2019 je postal namestnik direktorja, 1. januarja pa bo prevzel vodenje oddelka podjetniških financ.

Imeli ste izjemno karierno pot. Kako so zgodnje vloge vplivale na vaše razumevanje korporativnih financ?

V banki sem začel kot pripravnik, na delovnem mestu blagajnika. Zgodnje vloge v poslovalnici, kjer sem delo opravljal s fizičnimi osebami, niso imele nikakršne povezave s korporativnimi financami. Šele po zamenjavi delovnega mesta, ko sem začel delati s pravnimi osebami, sem počasi začel spoznavati tudi to precej specifično delo oz. specifične storitve, ki jih banka izvaja v okviru investicijskega bančništva.

Kaj vas je pri svojem napredovanju v NLB-ju najbolj motiviralo? Kdo so bili vaši glavni viri navdiha?

Osebnostno sem precej naravnan za delo s komitenti. Kot sem že omenil, sem začel delati v poslovalnici, kjer sem imel stik s komitenti, fizičnimi osebami. Tu so produkti in storitve precej standardizirani in avtomatizirani.

Motivirala me je predvsem želja po tisti »naslednji stopnički« znanja in obravnave komitentov. Tako sem iz standardiziranih produktov izziv našel v svetovanju oz. nudenju produktov in storitev pravnim osebam, pri katerih je vsak produkt precej prilagojen točno njihovim potrebam.

Naslednja »stopnička« je bilo potem izpopolnjevanje znanja s področja financ in specifičnih produktov, kot so sindicirana posojila, projektno financiranje ter specifične ponudbe in rešitve v povezavi s plačilnimi transakcijami.

Kakšno vlogo imata mentorstvo in interni kovčing programi pri razvoju talentov v NLB? Kako so ti programi oblikovali vašo kariero?

Menim, da ima mentorstvo zelo pomembno vlogo pri razvoju talentov. Predvsem se mi zdi pomembno, da se posameznik zaveda, da je identificiran kot talent in da ima možnost in podporo, da se razvija in izpopolnjuje.

Takoj zatem pa je zelo pomembno, da organizacija posamezniku omogoči individualni program izpopolnjevanja in usmerjanja v prihodnjo vlogo.

NLB izvaja program talentov, v okviru katerega talente v grobem razdeli na tri profile: vodstveni profil, strokovni profil in profil mladih talentov. Sam sem bil v program talentov vključen dvakrat, prvič v okviru profila mladih talentov, kjer je cilj izpopolnjevanje »generalnega« oz. širšega področja bančništva. Pozneje pa sem bil vključen v program talentov v vodstvenem profilu, v okviru katerega sem pridobil dodatna znanja in veščine, povezane z vodenjem.

Verjamem, da je vključenost v program talentov bistveno prispevala pri razvoju moje poti znotraj banke.

Kakšne so še vaše karierne ambicije in ali vam vodje prisluhnejo?

Vodje oz. nadrejeni so bili vedno zelo dovzetni za vsakršen predlog in diskusijo.

V zadnjih petih letih sem se resneje začel spogledovati s kakšnim vodstvenim položajem, v tem duhu so me tudi v prejšnjem sektorju, poslovanju s ključnimi komitenti, vzgajali kot naslednika vodstva.

Ponudba za vodjo oddelka podjetniških financ v okviru investicijskega bančništva je bila zame nepričakovana, a hkrati tudi veliko priznanje, da sta banka in širše vodstvo pripoznala moj trud in trdo delo ter mi ponudila to priložnost.

V tem trenutku sem v celoti osredotočen na to novo priložnost in niti ne razmišljam o naslednjem koraku.

Viktor Kukunesh: v dveh letih se je preizkusil v dveh oddelkih

Viktor Kukunesh se je v NLB zaposlil avgusta 2023 takoj po zaključku študija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zanj je bilo usodno predavanje člana uprave NLB, ki je tako pritegnil njegovo radovednost, da se je prijavil na razpis. V NLB se je najprej ukvarjal s trgovinskim bančništvom, trenutno pa deluje na področju podjetniških financ, kjer svetuje podjetjem pri prevzemih, izdaji vrednostnih papirjev in optimizaciji kapitalskih struktur. Navdušen je nad mednarodno prisotnostjo NLB, ki mu omogoča sodelovanje s strankami iz cele regije in nenehno izobraževanje ter pridobivanje novih znanj.

Kot sorazmerno novemu članu ekipe, kako vam je poudarek NLB na razvoju zaposlenih z orodji, kot sta Udemy in mentorstvo, pomagal pri gladkem prehodu v novo vlogo?

Mentorstvo je zelo pomembno orodje pri privajanju na okolje NLB, saj mi je pomagalo pri spoznavanju banke, ljudi in vrste različnih sistemov. Mentor me je vzel pod okrilje in spremljal moj razvoj, pri tem pa mi je pomagal z ustreznimi nasveti, kaj bi lahko še izboljšal. S svojo nesebičnostjo pri deljenju informacij in napotkov je pomagal, da sem se od samega prihoda počutil sprejet med sodelavci.

Spletna izobraževalna platforma Udemy (do katere imajo dostop vsi zaposleni v NLB) je zagotovo odigrala svojo vlogo v procesu uvajanja, a vseeno uporaba te platforme poteka popolnoma samoiniciativno. Zaposleni lahko pridobivamo tudi znanja, ki niso povezana s področjem dela, ki ga opravljamo. Nekdo, ki dela v prodaji, lahko spremlja tečaj iz programiranja, marketinga in tudi obratno. Izobraževanje je tudi del naših letnih ciljev, kjer Udemy pride več kot prav.

Delo v vodilni regionalni banki vam omogoča sodelovanje z različnimi panogami. Kako prilagajate svoj svetovalni pristop, ko delate s strankami iz zelo različnih industrij?

Predhodna seznanitev je ključna za uspešno svetovanje strankam. Izhodišče za dosego uspešnega rezultata pri vseh strankah je poznavanje produktne palete, dinamike poslovanja podjetja in konkurence. Prilagoditev načina komunikacije in koordinacije slehernega projekta je nujna, saj je vsaka stranka v drugačnih okoliščinah, ima svoj način vodenja in ozadje ipd. Zato pri vsakem projektu skušamo razumeti želje in težave stranke, da lahko potem predlagamo in izpeljemo najbolj optimalno rešitev.

Kakšne so še vaše karierne ambicije in ali vam vodje prisluhnejo?

Stvari v karieri se lotevam načrtno in vedno razmišljam korak naprej. Trenutno je moj cilj uspešen zaključek dodeljenih projektov in pridobitev zaupanja tima in strank. V prihodnje stremim k pridobivanju in vodenju novih projektov. Ob tem si želim postati mentor prihodnjim sodelavcem, ki prvič stopajo v strokovni svet bančništva, in poskrbeti za ustrezen prenos znanj.

Nadrejeni in vodje nas vseskozi podpirajo in usmerjajo z ustreznimi nasveti. Z nami uspešno komunicirajo, prisluhnejo našim željam in poskrbijo za njihovo uresničitev. Naj dodam, da nadrejeni nenehno poudarjajo znanja, ki bi jih oddelek potencialno potreboval za dosego strateških ciljev, kar je za zaposlene kot dodatno vodilo za morebitni lastni razvoj.

Kakšen nasvet bi dali komu, ki razmišlja o prehodu iz specifične industrije (npr. energetika, nepremičnine) v bančništvo?

Mitja Ahčin: stalni razvoj in izobraževanje za hitrejši karierni vzpon

NLB sodeluje z vsemi industrijami (z izjemo tistih na črni listi), zato so strokovnjaki iz drugih industrij, ki si želijo novih izzivov v bančni industriji, več kot dobrodošli. Z njihovim prihodom bi NLB pridobil strokovnjakinjo oz. strokovnjaka, ki pozna zakonitosti lastne industrije oz. razpolaga s pomembnimi informacijami, kako določena industrija posluje, še pomembneje pa je to, da so dobro seznanjeni, kateri trendi narekujejo prihodnost določenih industrij. S temi znanji bi omenjeni kadri pomagali pri razvoju ustreznih produktov in pri iskanju najustreznejših načinov financiranja za stranke. Prepričan sem, da bi kadri iz drugih industrij lahko prispevali k uspešnosti banke in raznolikosti osebja.

Mitja Ahčin je v NLB zaposlen tri leta in kot svetovalec v oddelku investicijskega bančništva deluje na področjih združitev in prevzemov (M&A), izdaj dolžniških vrednostnih papirjev in svetovanja pri kapitalskih strukturah. Svoje znanje je v tem času nadgradil z dodatnim študijem CFA (Charter Financial Analyst), trenutno mu delodajalec omogoča MBA, ki je nekakšna logična naslednja stopnica pri njegovi karierni ambiciji vodenja. Vodja mu je namreč v okviru razvojnega načrta ponudil izobraževanje v okviru talentov ali pa nekaj po lastni izbiri. On je tisti, ki se navdušuje nad kariero v NLB s preprosto razlago: »Bančništvo je seksi.«

Vaša karierna pot se je začela v analitiki in vas pripeljala do svetovanja pri združitvah in prevzemih. Kaj vas je pritegnilo v investicijsko bančništvo in kaj vas motivira v tako hitrem okolju?

V investicijsko bančništvo me je pritegnila kombinacija analitičnih izzivov in priložnosti za vplivanje na strateške odločitve podjetij. Moja kariera se je začela v analitiki, kjer sem pridobil trdno razumevanje finančnih kazalnikov in poslovnih trendov. Ko sem začel sodelovati pri združitvah in prevzemih, sem ugotovil, da me pritegneta dinamika in kompleksnost transakcij, kjer lahko s svojim znanjem pripomorem k uspehu podjetij in lastnikov.

Motivira me predvsem hitrost dogajanja in občutek, da sodelujem pri odločitvah, ki imajo dolgoročen vpliv na trge in podjetja. Poleg tega mi okolje, kjer se zahteva hitra prilagoditev in stalno učenje, omogoča, da nenehno nadgrajujem svoje veščine in znanje. Stik s strankami, strateško razmišljanje in reševanje kompleksnih problemov so ključni dejavniki, ki me ohranjajo motiviranega v tem hitro spreminjajočem se sektorju

Pridobili ste dodatna znanja, kot sta CFA in zdaj MBA. Kako pomembno se vam zdi stalno izobraževanje v bančništvu in kakšen nasvet bi dali komu, ki začenja svojo pot v financah?

Stalno izobraževanje v bančništvu in financah je ključnega pomena, saj gre za področje, ki se hitro razvija zaradi novih regulacij, tehnologij in globalnih ekonomskih sprememb. Pridobitev dodatnih kvalifikacij, kot sta CFA in MBA, omogoča poglobljeno razumevanje finančnih instrumentov, strategij upravljanja premoženja ter korporativnih financ. Hkrati pa MBA razvija strateško razmišljanje in vodstvene sposobnosti, kar je ključno za napredovanje v karieri.

Svetoval bi, da tisti, ki šele začenjajo svojo pot v financah, vlagajo v svoje znanje in mreženje že od začetka. Poleg akademskih kvalifikacij, kot je CFA, je pomembno tudi praktično znanje, ki ga pridobijo z delom pri realnih projektih, praksami ali sodelovanjem v analizah. Prav tako je ključnega pomena, da ostajajo radovedni, saj tehnologija (npr. finteh) in makroekonomski trendi spreminjajo tradicionalne finančne modele. Spremljanje novih trendov in prilagajanje nenehno spreminjajočemu se okolju bo vedno prednost.

Katera znanje, veščine in kompetence se vam zdijo ključne pri vašem delu?

Pri delu v investicijskem bančništvu in korporativnih financah so ključna znanja, veščine in kompetence, ki omogočajo reševanje kompleksnih finančnih izzivov, obvladovanje tržnih dinamik ter učinkovito komuniciranje s strankami in ekipami. Med najpomembnejše kompetence spadajo razumevanje in priprava finančnih analiz in modeliranja, računovodstvo in razumevanje finančnih izkazov, strateško razmišljanje, poznavanje kapitalskih trgov, komunikacija in pogajalske veščine, upravljanje tveganj, prilagodljivost ter ekipno delo in vodenje projektov.

Kakšno vlogo imata mentorstvo in interni kovčing programi pri razvoju talentov v NLB? Kako so ti programi oblikovali vašo kariero?

Mentorstvo in interni kovčing programi imajo ključno vlogo pri razvoju talentov v podjetjih, kot je NLB, saj spodbujajo profesionalno rast, prenos znanja in oblikovanje kompetenc, ki so pomembne za dolgoročni uspeh. Takšni programi omogočajo mlajšim zaposlenim vpogled v prakse in izkušnje starejših kolegov ter ponujajo usmeritve pri njihovem razvoju.

V moji karieri so ti programi imeli velik vpliv. Mentorstvo mi je omogočilo pridobiti globlji vpogled v strateško razmišljanje in reševanje kompleksnih finančnih vprašanj, hkrati pa sem se naučil, kako se spopadati z zahtevnimi situacijami v hitrem in včasih stresnem poslovnem okolju. Moj mentor me pomaga voditi skozi ključne odločitve, spodbuja k razvoju novih veščin in mi pomaga pri načrtovanju kariernega razvoja.

Kakšne so še vaše karierne ambicije in ali vam vodje prisluhnejo?

Moje karierne ambicije so usmerjene v nadaljnji strokovni in osebni razvoj znotraj finančnega sektorja, še posebej na področjih investicijskega bančništva in korporativnih financ. Želim si razširiti svoje vodstvene sposobnosti, prevzeti večjo odgovornost za ključne transakcije in projekte ter prispevati k strateškemu razvoju banke. Dolgoročno me zanima tudi širše razumevanje globalnih finančnih trendov, upravljanje večjih ekip in sodelovanje pri projektih, ki prinašajo trajnostne finančne rešitve.

Kar zadeva podporo vodstva, imam do zdaj zelo pozitivne izkušnje. Vodje v banki so odprti za komunikacijo, prisluhnejo ambicijam in željam zaposlenih ter omogočajo priložnosti za profesionalno rast. Redni povratni pogovori in tudi možnosti za izobraževanje in razvoj mi omogočajo, da usklajujem svoje karierne cilje z dolgoročnimi potrebami banke. Ta odprtost za dialog in podpora vodstva mi dajeta občutek, da se lahko v banki dolgoročno razvijam in napredujem.

NLB kot pravi partner za uspešno karierno pot Dobro delovno okolje je tisto, v katerem se zaposleni počutijo spoštovani in cenjeni. NLB že vrsto let dokazuje, da razume potrebe zaposlenih, in se trudi ustvariti okolje, ki spodbuja osebni in profesionalni razvoj. S poudarkom na izobraževanju, zdravju, družini prijaznih ukrepih in možnostih za napredovanje je NLB primer podjetja, ki ne skrbi le za poslovne rezultate, temveč tudi za zadovoljstvo svojih sodelavcev. Če iščete okolje, kjer se znanje, razvoj in dobrobit zaposlenih prepletajo, je NLB zagotovo prava izbira. Preverite prosta delovna mesta.

