Ogljična nevtralnost kot cilj naše podnebne strategije

Sredi velikih geopolitičnih pretresov se svet sooča z enim najresnejših izzivov našega časa: podnebnimi spremembami. Nedvomno je treba izvajati ukrepe za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, četudi nam pri tem še vedno na poti stoji veliko ovir. V tem kontekstu postaja vse pomembnejši koncept neto ničelnih emisij – katerega cilj je zmanjšati neto emisije toplogrednih plinov na nič. Industrija upravljanja naložb ima v teh globalnih prizadevanjih osrednjo vlogo in naša dolžnost je, da dejavno prispevamo k doseganju tega cilja.

Kot upravljavci obsežnih sredstev smo v položaju, ko lahko pospešimo prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Z usmerjanjem kapitala v trajnostne in podnebju prijazne projekte lahko ne le dosežemo pozitivne okoljske in družbene učinke, temveč vlagateljem ponudimo tudi možnost vlaganja v podjetja in države, ki so pripravljeni na izzive prihodnosti.

Podpora razogljičenju podjetij in držav

Družba Raiffeisen Capital Management od decembra 2022 izvaja podnebno strategijo s ciljem doseganja neto ničelnih emisij. Cilj je podpreti razogljičenje gospodarstva in do leta 2050 doseči neto ničelne emisije. Podnebna strategija vsebuje cilje zmanjšanja emisij v treh obdobjih – do leta 2025, do leta 2030 in do leta 2050. Cilj neto ničelnih emisij pomeni, da naše naložbene strategije in odločitve temeljijo na upoštevanju ustreznih smernic. Ni dovolj, da zgolj vlagamo v podjetja, ki že uporabljajo trajnostne prakse. Spodbujati moramo tudi preoblikovanje gospodarstva in dejavno podpirati podjetja, ki se podajajo na pot razogljičenja, ter se izogibati tistim, ki nimajo jasnih načrtov za zmanjšanje svojih emisij.

Odgovorni naložbeni proces

Ključni korak na poti do neto ničelnih emisij je vključitev okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) meril v naložbeni proces. Merila ESG zagotavljajo celovito oceno trajnostne uspešnosti podjetja in države ter nam omogočajo sprejemanje odločitev na podlagi zanesljivih analiz, ki upoštevajo tako finančne kot nefinančne vidike. Vključevanje ESG v naložbeni proces je pri Raiffeisen Capital Management standardna praksa. Sistematično analiziramo podnebna tveganja in priložnosti naših naložb ter se dejavno zavzemamo za zmanjšanje emisij CO 2 .

S podjetji, v katera vlagamo, sodelujemo v konstruktivnem dialogu, da bi jih spodbudili k izboljšanju njihovih trajnostnih praks in določitvi transparentnih podnebnih ciljev. Drugi pomemben vzvod, ki ga uporabljamo, je aktivno sodelovanje in uveljavljanje glasovalnih pravic. Z uporabo naših glasovalnih pravic na letnih skupščinah delničarjev in aktivnim sodelovanjem v dialogu z vodstvi podjetij lahko vplivamo na strateško usmeritev in podnebno politiko podjetij.

Razvoj inovativnih finančnih produktov

Razvoj inovativnih finančnih produktov in rešitev je še en ključni dejavnik pri spodbujanju čiste ničelne vrednosti. Zelene obveznice, trajnostni investicijski skladi in naložbe z učinkom so le nekateri primeri finančnih instrumentov, ki so posebej namenjeni usmerjanju kapitala v projekte in podjetja, ki imajo pozitiven okoljski in družbeni vpliv. V Raiffeisen Capital Managementu smo uvedli vrsto trajnostnih investicijskih skladov, katerih cilj je ustvariti tako finančne donose kot tudi pozitivne okoljske in družbene rezultate. Ti skladi vlagajo zlasti v podjetja, ki razvijajo inovativne rešitve za boj proti podnebnim spremembam, in podpirajo projekte, ki prispevajo k zmanjšanju emisij CO2.

»Neto ničelne emisije« kot cilj naše podnebne strategije ni le moralna in okoljska nujnost, temveč tudi gospodarska priložnost. Podjetja, ki bodo zgodaj stopila na pot razogljičenja, bodo dolgoročno v boljšem položaju pri koriščenju priložnosti nizkoogljičnega gospodarstva.