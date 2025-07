Ponoči krajevni nalivi, Arso objavil oranžno opozorilo

Ponoči in v soboto bodo možni krajevni nalivi. V soboto bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Proti večeru bodo padavine prehodno nekoliko oslabele, a se bodo v drugem delu noči spet okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Nastali bodo krajevni nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija.

Jutri pogoste plohe in nevihte

V soboto bo zmerno do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, v Zgornjesavski dolini okoli 19 stopinj Celzija.

V noči na soboto ter v soboto zjutraj in dopoldne bodo ob nevihtah nastajali krajevni nalivi.

FOTO: Arso

Obeti: V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v vzhodni polovici Slovenije. Krajevno bodo možni tudi nalivi.

V ponedeljek bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Na Primorskem bo zapihala burja.

Vremenska slika: Območje Alp je dosegla vremenska fronta, v severnem Sredozemlju pa je plitev ciklon. K nam z jugozahodnim vetrom doteka topel in zelo vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo postopno širile proti krajem vzhodno od nas. Nastali bodo krajevni nalivi.

V soboto bo pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami.