Iskalci zaposlitve: vse pomembnejša je fleksibilnost

Trg dela se je v zadnjih letih korenito spremenil, ne zgolj zaradi potrebe po novih znanjih in kompetencah, predrugačila so se tudi pričakovanja zaposlenih o idealnem oziroma primernem delovnem okolju, v katerem bi se počutili dobro in bi se lahko hitreje ter uspešneje razvili in napredovali. Osebna in strokovna rast pa gresta z roko v roko z dobro klimo in ugodnimi ter fleksibilnimi razmerami dela.

Dobro delovno okolje danes še zdaleč ni več povezano s prijetno pisarno in stimulativno plačo. Sodobni zaposleni iščejo celovito izkušnjo – delodajalca, ki skrbi za njihov razvoj, zdravje, delovno-življenjsko ravnovesje in odnose v kolektivu. Zlasti mlajše generacije, kot je generacija Z, pričakujejo večjo prilagodljivost pri delu, možnosti za stalno izobraževanje in si želijo občutek pripadnosti. Delovno okolje, ki spodbuja osebno in profesionalno rast, omogoča povezovanje med zaposlenimi, hkrati pa spoštuje njihovo zasebnost. In to postaja nov standard za najboljše delodajalce.

Delodajalci, ki zagotavljajo jasno definirane možnosti za napredovanje in pridobivanje novih veščin ter hkrati spodbujajo mentorstvo in hitro vključevanje v novo delovno okolje, imajo pri novodobnih iskalcih zaposlitve prednost. Današnji strokovni kadri iščejo tudi okolje, v katerem se bodo dobro počutili in njihovo zdravje ne bo le osebna skrb, temveč tudi prioriteta zaposlovalca.

Takšno okolje je več kot le niz ugodnosti. Gre za kulturo, ki omogoča razvoj potencialov, povezuje ljudi in ustvarja trajnostno zadovoljstvo, kar je tudi prvi pogoj za napredek – tako osebni kot celotne organizacije. Zadovoljen zaposleni je tudi bolj motiviran in angažiran za kakovostno timsko delo. V tem kontekstu izstopa NLB, banka s tradicijo in družba, ki je s sodobnimi pristopi in spodbudnim delovnim okoljem odličen primer delodajalca, ki uspešno udejanja vsa ta načela. To potrjujeta tudi dva ključna certifikata, Top Employer in Družini prijazno podjetje.

Fleksibilne delovne razmere, spoštovanje, možnost razvoja …

Zaposleni danes izberejo delodajalca, ki jim bo zagotavljal možnosti za razvoj in prijetno delo, tudi od doma, kažejo številne raziskave. V zadnjih treh letih so iskalci zaposlitve najbolj poudarjali spoštovanje zaposlenih, prijetne medosebne odnose in uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem, kažejo raziskave MojeDelo. Prilagodljive delovne razmere ostajajo ena ključnih prioritet. Vse manj pozornosti torej namenjajo zgolj finančnim spodbudam in konkurenčni osnovni plači, iščejo celostne pogoje dela, ki izboljšujejo kakovost življenja.

Podatki iz raziskave Top Employer pa razkrivajo, da iskalci zaposlitve iščejo delodajalce, ki ponujajo priložnosti za razvoj, stabilno finančno okolje ter varno in zdravo delovno okolje. Fleksibilne delovne razmere, konkurenčne ugodnosti in skrb za okolje so postale ključne odlike, ki privabljajo najboljše talente. Manj pa jih privlači zgolj ugled podjetja ali širitev poslovanja, kar nakazuje spremembo vrednot med zaposlenimi.

Skupno obe raziskavi kažeta, da se današnji iskalci zaposlitve osredotočajo na dolgoročni razvoj, dobre odnose in delovno okolje, ki omogoča ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.

NLB – skrb za zaposlene kot ključ do uspeha

V NLB se zavedajo, da so zaposleni srce podjetja in tudi ključni motor, s katerim bodo dosegli svoje poslovne cilje. Zato se intenzivno osredotočajo na razvoj, dobrobit in zadovoljstvo zaposlenih. Vlaganje v njihovo znanje in hkrati razumevanje njihovih pričakovanj postajata temelj njihove kadrovske politike. NLB zagotavlja profesionalno delovno okolje, v katerem lahko vsak posameznik uresniči svoj potencial.

Za strokovni razvoj zaposlenih skrbi NLB Izobraževalni center, ki že pol stoletja ponuja širok nabor izobraževalnih vsebin. Več kot 97 % izobraževanj poteka interno, z lastnimi strokovnjaki in mentorji. V zadnjem letu se je delavnic in seminarjev udeležilo več kot 8960 zaposlenih, kar je dober pokazatelj angažiranosti sodelavcev.

Tudi znotraj podjetja sistematično iščejo in razvijajo talente, ki imajo možnost dodatnega razvojnega programa ter sodelovanja na zanimivih projektih znotraj celotne NLB Skupine. Za nove sodelavce pa imajo postavljen učinkovit sistem mentorstva, preko katerega novozaposleni dobijo pravo znanje in vpogled v delovne procese in se tako hitreje vključijo v delo. Vsem zaposlenim pa je na voljo celovita paleta izobraževanj, tako internih – imajo preko 100 internih predavateljev – kot zunanjih. NLB ima tudi ekipo internih coachev, ki podpirajo razvoj talentov in ostalih zaposlenih.

Certifikata Top Employer in Družini prijazno podjetje NLB ponosno nosi certifikata Top Employer in Družini prijazno podjetje, ki potrjujeta, da zaposleni delujejo v spodbudnem in razvojno usmerjenem okolju. S tem certifikatom NLB izkazuje skrb za ravnotežje med poslovnim in zasebnim življenjem zaposlenih. Pobude, kot so dodatni dnevi odsotnosti za družinske obveznosti, delo od doma in različni preventivni specialistični pregledi, omogočajo zaposlenim kakovostno usklajevanje profesionalnega in zasebnega življenja ter skrb za lastno dobrobit.

Ugodnosti na različnih področjih

NLB poskrbi za dobro počutje in boljše razpoloženje zaposlenih na različne načine.

Prek Bančnega športnega društva lahko izkoristijo ugodnosti za aktivnosti, kot so plavanje, smučanje, tenis in fitnes. Poleg tega imajo dostop do Zdrave banke, kjer lahko najdejo nasvete za ohranjanje zdravja in informacije o športnih dogodkih. Banka omogoča tudi preventivne zdravstvene preglede in cepljenja, kar dodatno pripomore k dobremu počutju zaposlenih.

Na voljo so jim še številne druge ugodnosti, med drugim popusti za bančne storitve, kolektivno nezgodno in dodatno pokojninsko zavarovanje ter različne oblike solidarnostne pomoči. Nova pobuda Employee Assistance Program zaposlenim ponuja anonimno in brezplačno psihološko ter pravno pomoč.

NLB kot pravi partner za uspešno karierno pot Dobro delovno okolje je tisto, v katerem se zaposleni počutijo spoštovani in cenjeni. NLB že vrsto let dokazuje, da razume potrebe zaposlenih, in se trudi ustvariti okolje, ki spodbuja osebni in profesionalni razvoj. S poudarkom na izobraževanju, zdravju, družini prijaznih ukrepih in možnostih za napredovanje je NLB primer podjetja, ki ne skrbi le za poslovne rezultate, temveč tudi za zadovoljstvo svojih sodelavcev. Če iščete okolje, kjer se znanje, razvoj in dobrobit zaposlenih prepletajo, je NLB zagotovo prava izbira. Preverite prosta delovna mesta.

