Glavni borzni indeksi znova z rekordi: nasveti za rast premoženja

Finance so naše vsakodnevne tihe spremljevalke, brez njih preprosto ne moremo živeti. Naši cilji, kako bomo živeli, so odvisni od financ. Zato je prav, da jim namenimo nekaj našega dragocenega časa. Prav je, da sledimo 7 zlatim pravilom investiranja, o katerih se vsekakor seznanite podrobneje. Na kratko pa so ta pravila naslednja:

Varčujte načrtno in po meri: določite, koliko sredstev imate na voljo in kakšen je vaš časovni horizont investicije.

določite, koliko sredstev imate na voljo in kakšen je vaš časovni horizont investicije. Odločite se, kateri način vlaganja vam ustreza: varčujete z enkratnimi različno visokimi zneski v različnih obdobjih ali z rednimi mesečnimi enakimi vplačili.

varčujete z enkratnimi različno visokimi zneski v različnih obdobjih ali z rednimi mesečnimi enakimi vplačili. Spoznajte različne tipe vlagateljev in določite, kateri tip ste.

in določite, kateri tip ste. Ocenite, koliko tveganja si lahko privoščite.

Razpršite svoje naložbe.

Svoja sredstva zaupajte le najboljšim upraviteljem premoženja.

Redno spremljajte svoje naložbe.

Zakaj je pomembno, da obvladamo svoje osebne finance? Zato, da obvladamo strah.

Anketa, ki jo je družba Generali Investments opravila leta 2023, kaže, da kar 53 % anketirancev ne investira svojih prihrankov, ker jih je strah, da bi jih izgubili. Strah pa lahko obvladamo le s pravo strategijo in znanjem.

Znanje pa lahko pridobite. Eden izmed načinov je tudi, da se udeležite brezplačnega finančnega webinarja družbe Generali Investments.

Generali Investments vabi na brezplačni finančni webinar V oktobru, mesecu varčevanja, se bomo na finančnem webinarju družbe Generali Investments vrnili k osnovam osebnih financ. Izvedeli boste: zakaj so vzajemni skladi lahko orodje za rast vašega premoženja,

kakšne izzive nam prinašajo bližajoče se ameriške volitve in

kakšni so oportunitetni stroški, ker Slovenci ne izkoriščajo dovolj vseh naložbenih možnosti. Prijavite se na webinar

Dinamično borzno dogajanje

Borzno dogajanje v preteklih tednih je bilo precej dinamično, v prihajajočih tednih pa bo polno izzivov. Tako so delnice tehnološkega sektorja v začetku septembra izgubile 7 %, nato pa v naslednjem tednu spet pridobile enak odstotek.

Minulo sredo smo dočakali tudi prvo znižanje ključne obrestne mere po pokovidnem razmahu inflacije in enem najagresivnejših ciklov višanja obrestnih mer v zgodovini. Predstavniki ameriške centralne banke Fed so nekoliko presenetili in sproščanje denarne politike začeli z agresivnejšim 0,5-% rezom, kar je še podžgalo rast borznih indeksov, ki so dosegli nove rekorde.

Vse to pa vpliva na vzdušje in pričakovanja vlagateljev. Glavni borzni indeksi tako znova dosegajo rekorde. Bližajoče se ameriške volitve so tista prelomnica, ki jo čakamo.

O vsem aktualnem borznem dogajanju in priložnostih za vlagatelje pa več na brezplačnem finančnem webinarju družbe Generali Investments.

