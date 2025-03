Vodilni gradniki prihodnosti digitalnega zdravstva

Eden izmed vodilnih evropskih ponudnikov informacijskih rešitev v zdravstvu, slovensko podjetje Better, bo ključni tehnološki partner pri vzpostavitvi nove podatkovne platforme v Univerzitetni bolnišnici Basel. Platforma, ki bo temeljila na standardu openEHR, bo omogočila vzpostavitev enotnega elektronskega kartona pacientov in lažje povezovanje z drugimi izvajalci zdravstvenih dejavnosti.

Omenjeni projekt, kot so sporočili iz podjetja Better, je eden najpomembnejših mejnikov v švicarskem zdravstvu, ki bo omogočil hitrejšo digitalizacijo, dolgoročno prilagodljivost, modularno infrastrukturo in pripravo na inovacije v zdravstvu. Kot je pri tem poudaril Marc Strasser, informacijski direktor Univerzitetne bolnišnice Basel, ki zaposluje več kot 8000 ljudi, bodo z implementacijo omenjene podatkovne platforme dvignili bolnišnico na novo raven digitalne preobrazbe. »Partnerstvo z vodilnimi tehnološkimi podjetji, kot je Better, nam omogoča izboljšano interoperabilnost, učinkovitejše upravljanje podatkov in izboljšano oskrbo pacientov.«

Konzorcij podjetij

Projekt bo vodil konzorcij podjetij, ki ga sestavljajo vodilna švicarska podjetja – glavni ponudnik telekomunikacij v Švici Swisscom, OWT, x-tention ter Better. Vodenje celotne implementacije projekta bo prevzelo podjetje OWT, ki ima številne izkušnje z digitalizacijo zdravstva. Swisscom bo prispeval napredne digitalne rešitve za zagotavljanje stabilnosti in varnosti platforme, x-tention pa bo zadolžen za integracijo z obstoječimi sistemi in interoperabilnost podatkovne infrastrukture.

Pri tem je Tomaž Gornik, direktor in ustanovitelj podjetja Better, poudaril, da je projekt v Baslu izjemno pomemben za Better, saj dokazuje, da je njihova platforma ključni gradnik prihodnosti digitalnega zdravstva. »Univerzitetna bolnišnica Basel je ena izmed najboljših bolnišnic na svetu in dejstvo, da so izbrali našo tehnologijo, potrjuje zaupanje v našo vizijo in rešitve.«

V projektu bo Better zagotovil svojo digitalno zdravstveno platformo z razvojnimi orodji »low-code«, ki omogočajo hitro in učinkovito vzpostavitev novih aplikacij in rešitev, skladnih s standardom openEHR. Gre za večletni projekt, v okviru katerega bo bolnišnica skupaj z različnimi partnerji in IT-podjetji na podlagi tehnologije podjetja Better dolgoročno zgradila celovit klinični sistem, ki bo modularen in bo temeljil na odprtem podatkovnem modelu. To bo še dodatno omogočilo lažjo uporabo podatkov za raziskovalne namene in s tem vplivalo na dolgoročni razvoj zdravstva.

Naj spomnimo, da podjetje Better, ki je med vodilnimi evropskimi ponudniki informacijskih rešitev v zdravstvu, svojo digitalno zdravstveno platformo zagotavlja tudi za Univerzitetno bolnišnico Karolinska na Švedskem, največjo bolnišnico za zdravljenje raka v Evropi The Christie NHS Foundation Trust pa tudi regionalne in nacionalne sisteme v Združenem kraljestvu, Španiji, Sloveniji, Grčiji, na Cipru, Malti in drugod po Evropi in svetu. Kot poudarjajo, s tem dokazujejo, da rešitve podjetja presegajo tradicionalne pristope upravljanja zdravstvenih podatkov in zgraditve kliničnih sistemov, njihova ključna prednost pa je, da temeljijo na t. i. odprtih podatkih (standarda openEHR in FHIR).

Vodilna medicinska ustanova

Univerzitetna bolnišnica Basel je ena vodilnih medicinskih ustanov v Švici in v Evropi, znana po svoji vrhunski zdravstveni oskrbi, raziskovalni odličnosti in inovacijah v digitalnem zdravstvu. Kot univerzitetna bolnišnica tesno sodeluje z Univerzo v Baslu in številnimi mednarodnimi raziskovalnimi institucijami. Obenem ponuja širok spekter specializiranih zdravstvenih storitev ter postavlja visoke standarde na področju zdravljenja, izobraževanja in razvoja novih medicinskih tehnologij. V bolnišnici, ki jo sestavlja 12 kliničnih centrov in 52 klinik in inštitutov, se vsako leto zdravi več kot 40.000 pacientov.