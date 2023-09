Krepimo prepoznavnost kot tehnološka država

Podatki statističnega urada o industrijski proizvodnji kažejo na priložnosti slovenskega gospodarstva na tujih trgih. Pospešeno raste proizvodnja tehnološko visoko zahtevnih proizvodov, podjetja z inovacijami sama uspešno prodirajo na tuje trge, pomembno podporo pri tem zagotavlja tudi Spirit Slovenija.

V zadnjih petih letih se indeks industrijske proizvodnje tehnološko zahtevnih izdelkov glede na povprečje leta 2015 hitro povečuje, največja rast je pri tehnološko najzahtevnejših izdelkih. Tako so junija v predpandemičnem letu 2019 podjetja proizvedla za 18 odstotkov več tehnološko visoko zahtevnih izdelkov v primerjavi z referenčnim letom 2015, v zadnjih treh letih se indeks vsako leto poveča za približno 30 odstotnih točk. Na drugi strani podatki predvsem za letošnje leto kažejo upad proizvodnje tehnološko manj zahtevnih izdelkov.

Velik pomen za družbo

Pri tem v Spiritu Slovenija spomnijo na pomembnost inovacij in na podatke statističnega urada o inovacijsko aktivnih podjetjih, za katere se deklarira več kot polovica vseh. Da je na tem področju še manevrski prostor, pove podatek, da evropska lestvica inovativnosti Slovenijo in naša podjetja uvršča med zmerne inovatorje.

...

»Inovacije in inovacijska kultura pripomorejo k družbi in gospodarstvu. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in vse večja globalna konkurenca povečuje pomen inovacij, ne le za prihodnjo rast podjetij, temveč tudi za povečanje konkurenčnosti podjetij in njihovo uspešno dolgoročno rast. Inovacije prispevajo k reševanju družbenih in podnebnih izzivov, varnosti ter dostopa do hrane in podobno,« poudarjajo. Prav inovativnost ter kakovostni proizvodi in storitve Slovenijo postavljajo ob bok najboljšim državam na tem področju.

Podatki iz mednarodnih raziskav kažejo, da Slovenija zaseda peto mesto na svetu po vitalnosti poslovnega ekosistema, je trinajsta najbolj trajnostno konkurenčna država med 180 analiziranimi na svetu in je med vodilnimi v EU na področju ekoloških inovacij. Je tudi med vodilnimi v srednji Evropi po registraciji patentov, med najboljšimi na svetu je po uvajanju digitalizacije in robotizacije v industrijo, po znanju angleščine zasedamo sedmo mesto na svetu.

Zgledi v tujini

V Spiritu opozarjajo, da se moramo zavedati tehnološkega vzpona držav, ki smo jih v gospodarskem smislu poznali predvsem po poceni delovni sili. Kitajska ima največ znanstvenikov na svetu, njene tehnologije pa so na marsikaterem področju že prehitele Zahod. Slovenska podjetja ne morejo konkurirati na vseh visokotehnoloških področjih, ampak se morajo osredotočiti na nišne proizvode in storitve.

Pri tem so nam za zgled lahko manjše inovativne države, na primer Izrael, ki zelo spodbuja zagonska tehnološka podjetja. »Vsekakor želimo njihove pozitivne prakse prenesti v Slovenijo. V Spiritu Slovenija in Slovenskem podjetniškem skladu smo se povezali z izraelskim startupovskim ekosistemom in v preteklih dveh letih že imeli nekaj skupnih aktivnosti, oktobra pa bomo gostili delegacijo izraelskih institucij s tega področja, vlagateljev ter podjetij, ki si želijo sodelovanja s slovenskimi visokotehnološkimi podjetji in zagonskimi podjetji,« so pojasnili.

Slovenija spodbuja inovacije v gospodarstvu s spodbudami za podjetja, davčnimi olajšavami za vlaganja v raziskave in razvoj kot tudi z omogočanjem povezovanja inovacijskega ekosistema. Povezovanje med akademsko sfero, univerzami, raziskovalnimi institucijami, inovatorji, podjetji in podpornimi institucijami pripomore h komercializaciji inovacij, konkurenčnosti ter nadaljnji rasti in razvoju inovativnih podjetij, prednosti naštevajo v Spiritu, kjer podjetjem zagotavljajo podporo tako pri ukrepih za izboljševanje konkurenčnosti kot pri prodoru na tuje trge ter iskanju priložnosti.

40 ambasadorskih podjetij

Med prednostnimi področji, ki jih zaradi potenciala posebej spodbujajo, so zeleni, ustvarjalni in pametni izdelki ter storitve. Poleg tradicionalnih sektorjev spodbujajo nove, inovativne tehnologije z višjo dodano vrednostjo, morda bi jih lahko imenovali izdelki 5.0, kot so vesoljska industrija, digitalizacija, umetna inteligenca, mobilnost, okoljske tehnologije in podobno. »Podjetja s tehnološko naprednimi, trajnostnimi tehnologijami so navadno podjetja, ki imajo izjemen potencial z vidika prodaje njihovih rešitev. Kar nekaj jih najdemo tudi v družini ambasadorjev slovenskega gospodarstva, ki so zelo močni tako na tehnološkem kot marketinškem in prodajnem področju,« ugotavljajo.

Skupaj z njimi promovirajo slovensko gospodarstvo na tujih trgih pod sloganom I Feel Slovenia. Green. Creative. Smart. Ambasadorji slovenskega gospodarstva, zdaj jih je približno 40, so inovativna podjetja na področju naprednih in trajnostnih tehnologij, so globalno konkurenčna, njihov izvoz je običajno razpršen po vsem svetu. Med ključne izvozne proizvode in storitve spadajo rešitve na področju e-mobilnosti, merilnih instrumentov in senzorjev, robotike, fotonike, trajnostnih materialov, nizkoenergijskih stavb, rešitev za pametna mesta in pametne tovarne ter rešitve na področju umetne inteligence in tehnologij veriženja podatkovnih blokov.

Podpora pri vzpostavljanju povezav

V programu spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva Spirit organizira panožne dogodke, posebna usposabljanja za izvoznike ter izvajajo aktivnosti za krepitev prepoznavnosti slovenskega gospodarstva in blagovnih znamk podjetij, ki delujejo v omenjenih panogah. »Spirit te aktivnosti izvaja za različne napredne tehnologije in storitve, poskušamo pa jih tudi geografsko diverzificirati in jih predstaviti na trgih, kjer je povpraševanje po takih tehnologijah,« pojasnjujejo.

Veliko pozornost namenjajo tudi organizaciji usposabljanj, na katerih podjetja naučijo prepoznati prodajni potencial, analizirati trg, zaznati nove priložnosti ter pripraviti strategijo in akcijski načrt za uspešen vstop na tuje trge. Da z aktivnostmi lahko zagotovijo kar največjo podporo, je pomembno, da so aktualni. »Spremljamo razvoj novih tehnologij. Naša naloga je, da zaznamo glavne mednarodne igralce in po drugi strani, da identificiramo tudi slovenska podjetja, ki delujejo na teh področjih, ter jih povežemo.

V klasičnih industrijah so znana večja podjetja, pri naprednih tehnologijah pa je razvoj zelo hiter, kar pomeni, da lahko danes manjša podjetja jutri postanejo zelo pomembna, ki soustvarjajo smer razvoja – ne le tehnologij, ampak tudi družbe,« poudarjajo. Svojo vlogo vidijo predvsem v tem, da podjetja, ki imajo odlične izdelke, manjkajo pa jim znanja s področja prodaje, raziskave trga in prodajnega potenciala ter identifikacije ustreznih poslovnih partnerjev, opremijo z znanji ter jim pomagajo povezati se s potencialnimi kupci in partnerji.

Ključna področja

Podjetjem, ki delujejo na področju vesoljske industrije, so na začetku leta organizirali sodelovanje na simpoziju o vesolju v ZDA, kjer so se lahko predstavila največjim globalnim podjetjem, kot so Airbus, Boeing in tako dalje. Nadaljevali so s predstavitvijo letalske, vesoljske in obrambne industrije v Franciji, organizirali obisk francoske vesoljske agencije CNES ter obiske v podjetjih Thales Alenia Space in Aerospace Valley.

Vzpostavljanje stikov s podjetjem Thales je bila odlična odskočna deska za dogodek Thales Meets Slovenian Industry, na katerem se bo francoskemu globalnemu podjetju predstavilo približno 40 slovenskih podjetij z rešitvami na področjih aeronavtike, obrambe, varnosti in digitalizacije. Prihodnji teden pa se bodo podjetja s področja vesoljske industrije predstavila tudi v Luksemburgu.

Poleg tega so se zagonska in scaleup podjetja s področja naprednih tehnologij imela priložnost predstaviti v okviru slovensko-izraelskega startup pospeševalnika in z udeležbo v programu dobila dostop do najboljših podjetij, mentorjev in drugih deležnikov ekosistema v Izraelu. Pozimi pa Spirit načrtuje organizacijo poslovnih dogodkov v okviru Konference Združenih narodov o podnebnih spremembah Cop28, ki bo v Združenih arabskih emiratih. Namen je predstaviti napredna slovenska podjetja s področij zelenih, okoljskih in digitalnih tehnologij.

Slovenija je sicer že več desetletij zelo aktivna tudi na področju umetne inteligence in podatkovne znanosti, tako da ni naključje, da je prav pri nas Unescov Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco. V zadnjem desetletju je nastalo veliko uspešnih visokotehnoloških podjetij in tudi ta podjetja želi Spirit predstaviti širši tuji poslovni javnosti.

Oktobra se jih bo 13 predstavilo na sejmu Gitex 2023 v Dubaju, ki je največji svetovni tehnološki dogodek. Ta združuje najnaprednejše ponudnike digitalnih rešitev in IKT-tehnoloških inovacij. Poudarek bo na ključnih digitalnih področjih četrte industrijske revolucije, kot so tehnologije umetne inteligence in velepodatkov, kibernetska varnost, veriženje podatkovnih blokov, mobilne tehnologije in omrežja 5G, robotika in še veliko več. Sejem je tudi priložnost za mreženje in povezovanje z najpomembnejšimi igralci na tehnološkem trgu, poudarjajo v Spiritu.