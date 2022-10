ECB bo udarila po bančnih dobičkih

V nadaljevanju preberite:

ECB pripravlja ukrepe, ki bi podražili sredstva bank na računih centralnih bank. Ukrepi bodo sicer predvidoma usmerjeni v sistem likvidnostnih injekcij ECB, ki ga banke v Sloveniji relativno malo uporabljajo. Vseeno pa se bodo ukrepi vplivali tudi na obrestne marže in dobičke bank v Sloveniji. Kaj pripravlja ECB, kako bo to vplivalo na slovenske banke in Banko Slovenije ter kdaj bodo ukrepi sprejeti?