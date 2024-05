Politična uporaba družbenih omrežij ni brezmejna

V nadaljevanju preberite:

Začela se je volilna kampanja za evropske volitve, ki bodo tokrat potekale skupaj s predvidoma tremi posvetovalnimi referendumi (o evtanaziji, uporabi konoplje ter uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah). Do včeraj je bilo vloženih devet kandidatnih list, za danes pa je napovedana še vložitev zadnjih treh. Vse stranke bodo volivke in volivce nagovarjale prek družbenih omrežij. Bodo s svojimi plačanimi objavami dosegle volivke in volivce zunaj svojih mnenjskih mehurčkov? Ena od strank, ki že nekaj časa za nagovarjanje volilnega telesa s pridom uporablja družbena omrežja, je SDS. »Za nas so družbena omrežja kot orodje volilne kampanje zelo pomembna, zato tudi sponzoriranim objavam na njih namenjamo ustrezna sredstva. Zakaj je tako? Na družbenih omrežjih in s plakati lahko osebno in neposredno nagovarjamo volivke in volivce, pomembna pa so tudi zaradi dejstva, da jih tako lahko nagovarjamo brez morebitne medijske cenzure oziroma ne glede na odnos različnih medijev do naše stranke,« pojasnjuje generalni sekretar SDS Borut Dolanc. Kje so omejitve?