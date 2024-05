Utemeljevanje EU zgolj z zgodovino, vojnami in delitvami, ne zadošča več

V nadaljevanju preberite:

»Evropa ne bo nastala naenkrat ali v skladu z enotnim načrtom. Gradila se bo z dosežki, ki bodo najprej oblikovali dejansko solidarnost,« je zapisano v znameniti Schumanovi deklaraciji. S predlogom za ustanovitev skupnosti za premog in jeklo je temelj povojnega povezovanja Evrope. Tudi 74 let po predstavitvi deklaracije integracija ostaja nepopolna in na številnih področjih pomanjkljiva.

Robert Schuman je 9. maja, na današnji dan leta 1950, ugotavljal, da združevanje narodov Evrope zahteva odpravo starega nasprotja Francije in Nemčije. Povezovanje naj bi onemogočalo prihodnje vojne