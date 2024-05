Tretja zasedba fakultete v slovenski zgodovini v polnem teku

V sredo zgodaj popoldne se je z okupacijo velike predavalnice fakultete za družbene vede (FDV) začela tretja študentska zasedba v slovenski zgodovini. Od zasedb filozofske fakultete v letih 1971 in 2011 se zasedba FDV bistveno razlikuje tudi po zahtevah študentov, ki se tokrat prvič ne tičejo samega izobraževalnega procesa. Študenti od svojih izobraževalnih ustanov namreč zahtevajo predvsem jasno in načelno stališče do genocida v Gazi.

Študenti od svojih izobraževalnih ustanov zahetevajo izkaz načelnosti. FOTO: M. B./Delo

Študentje od FDV zahtevajo: naj se jasno opredeli, da Izrael izvaja genocid,

da preneha izenačevati okupatorja in oborožen upor proti njemu,

naj prizna zgodovino okupacije in apartheida, ki ju izvaja Izrael, in legitimnost palestinskega osvobodilnega gibanja,

naj izkaže solidarnost s študentskimi protesti v podporo Palestini po svetu in obsodi nasilje nad njimi.

Na zahtevo študentov naj Univerza v Ljubljani (UL) nemudoma odstopi od sodelovanja z izraelsko univerzo Bar Ilan in naj tako UL kot FDV zavzameta jasno in nedvoumno stališče do dejanj Izraela, sta se v sredo popoldne instituciji odzvali z javnimi izjavami, ki pa študentov niso zadovoljile. UL je v odziv na zasedbo pojasnila, da na krovni ravni nima sklenjenega nobenega mednarodnega institucionalnega sporazuma z institucijami iz Izraela, trenutno pa z izraelsko univerzo »zgolj posredno sodeluje« fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, vendar možnosti, ki jih ponuja sporazum, doslej še nihče ni realiziral.

Okoli 50 študentov je prespalo na fakulteti. FOTO: M. B.

Z javno izjavo se je odzvalo tudi vodstvo FDV, ki obsoja tako Hamas kot to, da je »Izrael prekoračil pravico do samooobrambe«. V izjavi so izrazili pričakovanje, naj mednarodna skupnost naredi vse, kar je v njihovi moči, »da se preprečijo genocidna dejanja«. Pri tem poudarjajo, da FDV tvorno prispeva k izgradnji mednarodnega miru in varnosti že s pedagoškim in raziskovalnim procesom ter komentarji njenih članov.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Ker ne UL ne FDV v svojih izjavah dogajanja v Gazi nista opredelili kot genocid, je okoli 50 študentov v prostorih fakultete vztrajalo tudi čez noč. Ponoči so oblikovali dva seznama zahtev za FDV in UL. Ob desetih se je študentska delegacija srečala z dekanom FDV Iztokom Prezljem. »Predali mu bomo zahteve, od njegovega odziva pa je odvisno, ali se bo zasedba nadaljevala,« je pojasnil eden izmed študentov Jan Vajgl. Če jih FDV ne bo podprla, bodo še naprej vztrajali, izobraževalni program, ki ga bodo v tem primeru izvajali v zasedeni predavalnici in h kateremu so vabljeni vsi, imajo že pripravljen, je pojasnil.