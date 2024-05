Izrael na evrovizijskem odru, tisoči protestnikov na ulicah

Še preden bodo v soboto na Švedskem razglasili zmagovalca letošnje Evrovizije, je jasno, da se bo 68. izvedba glasbenega tekmovanja v zgodovino zapisala po odporu, ki ga vzbuja v delu javnosti. Pozivi k bojkotu zaradi sodelovanja Izraela se vrstijo na vseh koncih stare celine, močno nasprotovanje prisotnosti judovske države na festivalu in solidarnost z žrtvami okupirane Gaze je dane v Malmöju izrazilo tudi več tisoč protestnikov. Ti so se v središču mesta zbrali pred drugim polfinalnim večerom, na katerem bo nastopila tudi izraelska predstavnica Eden Golan.

Medtem ko je v Malmö Areni potekala še zadnja generalka pred drugim polfinalnim večerom, so demonstranti z različnih koncev države in iz sosednje Danske trg Stortorget pred mestno hišo preplavili s palestinskimi emblemi. »Od oktobra je bilo v Gazi ubitih več kot 35.000 ljudi, zato je pomembno, da vsi stopimo na stran Palestine,« je za Delo dejala 23-letna Emma. Sogovornici, ki je v Malmö iz Göteborga prišla izključno zaradi protestov, se zdi zavržno, da za Izrael na Evroviziji veljajo drugačna pravila kot za Rusijo, ki je bila po invaziji na Ukrajino izključena s tekmovanja.

Ubijanje otrok ni samoobramba, je pisalo na enem od transparentov. FOTO: Gašper Završnik

Licemerstvo je organizatorjem, Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) in švedski nacionalni televiziji SVT, očital tudi 37-letni zdravnik Majd Baker iz Malmöja. »Izrael preganjajo zaradi genocida, zato je nesprejemljivo, da sodeluje na festivalu,« je bil jasen, medtem ko je mimoidočim delil kose lubenice, ki je zaradi barvne podobnosti s palestinsko zastavo postala simbol boja proti izraelski okupaciji. V običajnih okoliščinah bi, kot je priznal, spremljal Evrovizijo, z vztrajanjem EBU, da na festivalu nastopi tudi judovska država, pa mu ne ostane drugega kot bojkot.

Na protestih, ki so potekali ob zaostrenih varnostnih ukrepih in močni prisotnosti policije, sta se odražali etnična in kulturna pestrost Malmöja in švedske družbe nasploh. »Veseli me, da je na protestih tudi ogromno Evropejcev. To mi daje upanje, da svet končno odpira oči,« je dejal 23-letni Palestinec Abdel Rahman, čigar družina se je na Švedsko preselila pred osmimi leti. »Izrael je ubil že več kot 10.000 otrok. Dve tretjini infrastrukture v Gazi je uničene. Razmere so grozljive,« je izpostavil. Njegov stik z Gazo je 82-letni dedek, ki se je bil v zadnjih mesecih primoran izseliti že petkrat in trenutno živi v šotoru. »Lahko si predstavljate, kako težko je za človeka njegove starosti biti na begu. Poleg tega nima dostopa do hrane s hranljivo vrednostjo,« je dejal sogovornik. »Dovoliti Izraelu sodelovati na Evroviziji, kot da bi šlo za miroljubno državo, je nadvse hinavsko.«

Žvižgi v dvorani

Nezadovoljstvo z odločitvijo EBU, da kljub pozivom k izključitvi dovoli sodelovanje Izraela, je zaznati tudi znotraj evrovizijskega mehurčka. Eden Golan, ki je v nasprotju z drugimi izvajalci zadnje dni skoraj ni bilo na spregled, je na generalkah v Malmö Areni doživela vse prej kot topel sprejem. Poleg mlečnega odziva ni manjkalo žvižgov in vzklikov v podporo Palestini, na kar so se v izraelski delegaciji odzvali z besedami: »Niso je in ne bodo nas utišali.«

Izraelske predstavnice Eden Golan v zadnjih dneh v Malmöju skoraj ni bilo na spregled. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

V EBU se trudijo, da bi bilo izrazov nasprotovanja sodelovanju Izraela čim manj. Poleg pozivov, da gre za tekmovanje, na katerem vlada spoštovanje do vseh izvajalcev, v dvorano ni mogoče vstopiti s palestinskimi emblemi in transparenti z aktivističnimi sporočili. Pa vendar to ne pomeni, da politika na veliki oder ne vstopa skozi zadnja vrata. V prvem polfinalnem večeru je tako v uvodni točki nekdanji švedski predstavnik Eric Saade na oder stopil s kefijo, palestinsko naglavno ruto, spremljevalec avstralskega dvojca Electric Fields pa se je pred občinstvom pojavil s telesno poslikavo, ki naj bi predstavljala lubenico.

Prisotnost Izraela na Evroviziji bo duhove burila tudi v prihodnjih dneh. V soboto je v Malmöju napovedan nov protestni shod. V znak solidarnost s Palestinci pa bo na dan finala v mestu potekal tudi alternativni glasbeni dogodek, ki so ga poimenovali Falastinvision.