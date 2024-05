Spet za mizo s predlogom višjih plač za direktorje

V nadaljevanju preberite:

Vse manj verjetno se zdi, da bo predstavnikom vlade in sindikatov javnega sektorja, ki bodo danes spet sedli za skupno mizo, uspelo do konca junija, kot so si zadali, spraviti pod streho okvir za plačno reformo in odpravo plačnih nesorazmerij. Čaka jih namreč še kar nekaj točk, o katerih se ne bodo mogli prav zlahka dogovoriti. Predlog uvrstitve direktorjev v javnem sektorju, ki ga bo vlada predstavila danes, utegne vplivati na sindikalne pozicije, tudi na zamisel za ureditev sodniških plač bo najbrž slišati kako pripombo. Pri tem, da so sodniki vladni osnutek interventnega zakona ocenili kot nesprejemljiv.