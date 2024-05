Evropa opušča industrijo, opozarja gospodarstvo

V nadaljevanju preberite:

Na soočenju na GZS so opozorili, da se Evropa zaradi visokih cen energije, tako plina kot elektrike, še naprej deindustrializira. Veliki padci proizvodnje so v proizvodnji in predelavi kovin, pri nas je Talum tako opustil proizvodnjo aluminija, zmanjšuje pa se tudi obseg kemične, papirne in drugih industrij. Podjetja selijo proizvodnjo, ki pa je pomembna tudi za zeleni prehod.

Industrijska proizvodnja se je po vsem svetu izrazito, za dobrih 20 odstotkov, zmanjšala v drugem četrtletju 2020, ko je bila covidna pandemija na vrhuncu. Kmalu se je sicer obnovila, a ne na prejšnje ravni. Glede na leto 2019 je industrijska proizvodnja do tretjega četrtletja lani najbolj zrasla v Turčiji, kar za 34,4 odstotka, sledi EU z 0,6-odstotno rastjo, padla pa je v ZDA (0,6 odstotka), Franciji (4,9 odstotka) in Nemčiji (9,8 odstotka). Glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc je opozoril, da je obseg industrijske proizvodnje v evropskih državah padal tudi marca letos.