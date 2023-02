Kadrovski premiki tik pred skupščino v Luki

Tik pred ponedeljkovo skupščino delničarjev Luke Koper mnoge zaposlene in delničarje zanima, kaj novega lahko prinese koprskemu logistu pet nadzornikov, ki jih bodo po pričakovanjih brez zapletov imenovali na skupščini. Še nedavno so si namreč nekateri prizadevali, da bi bila zasedba prenovljenega nadzornega sveta drugačna in da bi prišlo tudi do sprememb v upravi Luke Koper, saj so v kuloarjih krožila (in še krožijo) imena različnih kandidatov. Toda vse kaže, da bo ostalo pri predlaganih kandidatih in da niti v upravi (še) ne bo sprememb.

Edina sprememba, do katere bi lahko prišlo razmeroma kmalu po imenovanju novega nadzornega sveta na ponedeljkovi skupščini, bo dopolnitev uprave z novim članom na mesto razrešenega Roberta Rožaca, ki je bil v podjetju zadolžen za investicije. A na to dopolnitev se v Luki že pripravljajo.

V Luki je bilo lani leto rekordov. Foto Luka Koper

Kandidati čakajo na spremembe

Trenutni predsednik nadzornega sveta Franci Matoz je v Luki Koper kot glavni razlog za zamenjavo bivše uprave Dimitrija Zadela navedel premalo učinkovito delovanje na področju investicij in v upravo pripeljal Roberta Rožaca, ki je v preteklosti šest let uspešno vodil investicije v Luki. Po letu dni pa so nadzorniki Rožaca razrešili, češ da ni izpolnil pričakovanj. Področje investicij se res kaže kot šibka točka v delovanju luškega sistema. Funkcijo vodje področja investicij trenutno opravlja vršilka dolžnosti Tanja Vižintin. Iz Luke so nam odgovorili, da so v zaključni fazi izbora novega vodje investicij, prav tako s pomočjo kadrovske agencije.

Boštjan Napast, predsednik uprave Luke Koper. Foto Roman Šipić

Zaposlene najbolj zanima, kakšen odnos do uprave bo imelo novih petih nadzornikov. Neuradni viri pravijo, da se nekaj mesecev zagotovo ne bo zgodilo nič na komandnem mostu pristaniškega podjetja, čeprav je ob vsaki zamenjavi nadzornikov tudi precej različnih pričakovanj in ugibanj o možnih novih kandidatih. Spremembe v nadzornih svetih vedno sprožajo apetite in se kažejo kot priložnost različnim posameznikom in kadrovskim kuhinjam. Boštjana Napasta je pred poldrugim mesecem ob rekordnem pretovoru kontejnerjev javno podprl tedanji infrastrukturni minister Bojan Kumer, toda infrastrukturno ministrstvo je pred kratkim prevzela Alenka Bratušek. Franci Matoz odgovarja, da si ne predstavlja, da bi nadzorniki lahko zamenjali upravo, ki ima daleč najboljše in rekordne rezultate v poslovanju podjetja. Delavci in vodstveni delavci pa odgovarjajo, da so rezultati predvsem plod njihovega dela in da so že utrujeni od številnih menjav, saj pri vsakem novem direktorju potrebujejo najprej eno leto, da mu razložijo, »kje je sploh vhod v podjetje«.

Kadrovski prepih v pristanišču

Uprava Luke Koper, ki ji predseduje Boštjan Napast, je konec januarja predčasno razrešila dosedanjega direktorja hčerinske družbe Adria Terminali Sežana Bojana Babiča in na njegovo mesto imenovala vršilca dolžnosti Mitjo Dujca, sicer tudi vodjo profitnega centra Potniški terminal Koper, ki je funkcijo v Sežani nastopil prvega februarja in se tudi predstavil 27 zaposlenim. Na vprašanje, zakaj sprememba na vrhu Adrie Terminalov, so nam iz Luke Koper odgovorili: »Odločitev je bila sprejeta na podlagi izjave direktorja Bojana Babiča o nepreklicnem odstopu in njegove prošnje za sporazumno prekinitev pogodbe o poslovodenju z dnem 31. 1. 2023. Skladno s sporazumom o ponudbi zaposlitve v Luki Koper, ki je bil podpisan že ob njegovem nastopu funkcije direktorja, bo Bojan Babič zasedel delovno mesto operativno-tehničnega vodje v družbi. Bo pa Luka Koper s pomočjo kadrovske agencije takoj začela postopek izbire najprimernejšega kandidata za direktorja družbe,« so pojasnili v upravi.

Bojan Babič ko je še vodil potniški terminal. Foto Boris Šuligoj

Na dodatno vprašanje, zakaj so v Adrii Terminalih zdaj potrebni poleg direktorja kar trije operativno-tehnični vodje z individualno pogodbo (to je toliko, kot jih ima kontejnerski terminal Luke Koper s 750 zaposlenimi in z več kot stokrat višjim dobičkom), če je še do poletja lani to funkcijo lahko opravljal samo eden, nam v upravi niso odgovorili, češ da je vse povedano v prej navedenem odstavku.

Ddr. Rok Snežič bi bil vratar v Luki Koper

V zadnjih dneh se je na Štajerskem v zvezi s političnim ozadjem kadrovanja v slovenskih državnih podjetjih pojavil nenavaden plakat, ki ga je naročil Ddr. Rok Snežič. Na plakatu je večplastno pomenljiv zapis: »Rok Snežič odpira vsa vrata.« In ob tem našteva štiri družbe: Dars, Luko Koper, SDH in Slovenske državne gozdove.

Na vprašanje, kako odgovarjajo na Snežičevo trditev, da odpira vrata Luke Koper, so iz uprave odgovorili: »Luka Koper z Rokom Snežičem nima sklenjenega nikakršnega poslovnega razmerja, prav tako z njim na noben način ne sodeluje.« Snežičeva trditev vsaj deloma drži, saj je glavno besedo pri imenovanju sedanje luške uprave vseeno imel nadzorni svet, ki ga do prihodnjega tedna še vodi Janšev odvetnik Franci Matoz. Sporočilo Snežičeve provokacije, sicer predvsem namenjene stranki NSi, je mogoče brati in razumeti na več načinov. Eden od teh pa je, da imajo (ali vsaj želijo imeti) določeni krogi v tej državi precejšen vpliv na zaposlovanje kadrov v državnih podjetjih in se s tem celo hvalijo. Če se je moč strank včasih merila po tem, koliko »svojih« direktorjev imajo v podjetjih, pa je vsaj v Luki Koper jasno, da že lep čas ne gre več samo za kadrovanje na funkcije v upravi, ampak tudi na vse več drugih funkcij in delovnih mest v podjetju.