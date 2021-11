Polovična uprava lahko čaka na drugo polovico

V nadaljevanju preberite:

Čeprav naj bi včeraj imenovali še preostala dva člana (in predsednika) uprave Luke Koper, se to ni zgodilo. Sestala se je kadrovska komisija nadzornega sveta in obravnavala nekaj kandidatov, vendar so tik pred sejo sklenili, da nadzorni svet včeraj še ne bo odločil. Medtem pa prvi del uprave, v katerem deluje še delavski direktor Vojko Rotar, že teden po nastopu Roberta Rožaca brez večjih zapletov prevzema vodenje koprskega terminalista.

Še dan pred včerajšnjo sejo so se spet okrepile neuradne informacije, da bi lahko nadzorniki za prvega moža Luke imenovali Boštjana Napasta, nekdanjega prvega moža Geoplina.