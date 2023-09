Kot pravijo v civilni iniciativi Za Pohorje brez vetrnih elektrarn, so gozdovi Pohorja pljuča za več kot 300.000 okoliških prebivalcev. Z gradnjo načrtovanih vetrnih elektrarn in dostopne poti bi uničili stoletne pohorske gozdove, ki dajejo kisik, čistijo zrak, zadržujejo prst in ščitijo pred plazovi, akumulirajo vodo in s tem zagotavljajo dragocene vire pitne vode, blažijo klimatske ekstreme in zadržujejo vetrove.