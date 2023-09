Pred podpisom

Zdi se, kot da so se voditelji držav, zbranih v klubu G20, v New Delhiju sestali predvsem zato, da ne bi ničesar izjavili o ruski agresiji nad Ukrajino. V skupno izjavo so resda zapisali posvečenost miru, nasprotovanje kršenju državne neodvisnosti in ozemeljske celovitosti ter vse pozvali k spoštovanju mednarodnega prava.

A Vladimir Putin, ne le da ni bil prisoten v indijskem glavnem mestu, temveč ga prav tako ni v najpomembnejšem dokumentu, ki je bil tokrat preizkus diplomatske spretnosti premierja Narendre Modija in mednarodnega vpliva Indije.

Kaj točno se je konec tedna zgodilo v New Delhiju, se bo videlo v bližnji prihodnosti. Na prvi pogled se zdi, da je glas globalnega juga prvič preglasil zahodno oziroma ameriško videnje vojne proti Ukrajini. Tukaj ne gre zgolj za vprašanje odnosa do Rusije in Putina, temveč tudi do pravice držav te široke skupine, da se ne uvrstijo na nobeno od strani in da se osredotočijo predvsem na svoj lastni razvoj.