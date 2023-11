Ko Glista črviči po ušesih

V nadaljevanju preberite:

V Ljubljanskem podzemlju razsaja nova vrsta gliste, simptom okužbe pa je predvsem zvenenje v ušesih. Skupina Glista, ki se giblje znotraj najbolj ekstremnih zvrsti metala in punka, je septembra pri slovenski metalski založbi On Parole izdala svoj drugi album. Nenavadno naslovljeni The Never Apologise for Defending Yourself from Being Violated Album je presenetljivo sveža interpretacija grindcora stare šole.

Kljub temu, da se spogleduje z izvori žanra, se Glista ni ujela v ponavljanje in klišeje. Nasprotno, novi Glistin izloček z nepredvidljivim gomazenjem in črvičenjem po slušnem traktu poslušalca uspešno in brez premora spravlja ob živce in se ne pusti zlahka prebaviti. Plošča (oziroma kaseta) prinaša približno pol ure obskurne sonične skrajnosti, ki se od vrhuncev podzemnega glasbenega terorizma s konca osemdesetih in začetka devetdesetih let razlikuje zlasti po odlični produkciji zvoka.