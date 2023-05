Zavedno samosvoja, angažirana in iskrena

V nadaljevanju preberite:

Dvaindvajsetletna hip hop in r'n'b ustvarjalka Masayah priprav­lja koncertno predstavitev albuma Zavedno, ki bo v petek, 12. maja, v ljubljanskem­ Kinu Šiška. Javnosti se bo končno­ predstavila v popolni podobi, s spremljevalno skupino, vizualijami in podporo plesalcev,­ ki se jim bo tudi pridružila. ­Pogovarjali smo se o novostih v glasbenem poslu, tragični­ ­izgubi, zavrženem albumu, lastnem studiu in pomenu vizualne ­celovitosti umetnika.