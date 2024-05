Za več dodane vrednosti v (ekonomski) politiki

V nadaljevanju preberite:

Dodana vrednost na zaposlenega v slovenskem gospodarstvu je se je lani nominalno povečala za devet odstotkov in presegla 61 tisoč evrov. Kaj je glavni vzrok za to in zakaj ni razlogov za odpiranje šampanjcev? Kateri sektorji so bili lani nadpovprečno uspešni in zakaj nas lahko skrbi položaj v industriji?