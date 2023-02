Življenje te najprej uspava, nato pa lopne okoli kepe

V nadaljevanju preberite:x

»Ko so enkrat prešli štiridesetko, Pariz v svoji sredi ni več prenesel nikogar drugega kot otroke lastnikov stanovanj, preostanek prebivalstva pa si je moral najti opravke drugod. Vernon je ostal. Mogoče je bila to napaka,« piše Virginie Despentes v prvem delu trilogije Vernon Subutex, imenovane po osrednjem protagonistu. In ob tem, ko na podlagi posledic te njegove napake vzporeja preteklost in sodobnost, hlastno, besno, a upravičeno, podaja kritiko današnje (francoske, potrošniške) družbe.