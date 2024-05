Branilci naslova začeli z gladko zmago, druga tekma v torek

Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvi četrtfinalni tekmi lige Nova KBM premagali Šentjur s 108:78 (34:19, 63:40, 90:60). Druga, morda že odločilna tekma bo 7. maja. Branilka naslova Cedevita Olimpija se je ligi Nova KBM pridružila v končnici, izbranci Zorana Martića pa lovijo 21. naslov državnih prvakov za ljubljanski klub.

Luka Ščuka v atraktivni akciji pod obročem. Foto Cedevita Olimpija

Le v prvem delu in delno v drugi četrtini je bil Šentjur še razmeroma blizu, potem pa je Cedevita Olimpija hitro prišla do naskoka, ki ji je omogočal varno nadaljevanje in mirno končnico. Domači so se nazadnje približali pri 28:36 na začetku druge četrtine. Pozneje so bili pri -10 še ob izidu 33:43, zadnje minute pa so bile povsem ljubljanske in do polčasa je razlika narasla že na 23 točk (63:40).

Tudi v nadaljevanju je bilo jasno, da je bil zmagovalec odločen že takrat; domači so sicer držali korak s tekmeci, a so ti ohranjali več kot 20 točk naskoka in ga pred zadnjim delom povečali že na +30. Stotico so gostje dosegli v 35. minuti, ustavili so se pri 108 točkah. Največ, 20, jih je dosegel Zoran Dragić, najboljši strelec tekme je bil še z eno več pri domačih Nejc Zupan.

V četrtfinalni seriji sta do prednosti prišla še Helios, ki je s 100:86 premagal Terme Olimia Podčetrtek, in Šenčur, ki je s 75:67 premagal Ilirijo. Danes (20.00) bo na sporedu še prva četrtfinalna tekma med Krko in škofjeloškim LTH Castings.