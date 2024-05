Bitka za ustavno sodišče?

V nadaljevanju preberite:

Moj prvi odziv na razkritje, da je imel ustavni sodnik Klemen Jaklič odprt s. p., je bil občutek odpora. Zdelo se mi je, da se to ne sklada z dostojanstvom funkcije in duhom, če ne že nujno s črko zakona, ki ustavnim sodnikom prepoveduje opravljanje pridobitne dejavnosti. Tako se mi še vedno zdi.

»Zdi se mi« je pomembna silnica v politiki, morda ena odločujočih. Ne more pa biti osrednji kriterij razsojanja: gotovo ne v pravnih vprašanjih, pa tudi analitik ali zgolj avtor mnenjskih člankov se ne more ustaviti zgolj pri »zdi se mi«, če noče biti le ena od neprestano utripajočih lučk, ki sestavljajo zapleteni, kaotični in muhavi semafor javnega mnenja v odprtih družbah.